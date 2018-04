Viento provoca caos en explanada

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El viento provocó daños en la estructura que se había colocado en la explanada del Jardín Principal.El hecho se registró alrededor de las 4:30 de la tarde, y aunque no hubo personas lesionadas, la intensidad del viento elevó la estructura de dos partes, quedando una sobre la otra.A pesar de que algunos elementos de Tránsito y de Seguridad que se encontraban en la explanada trataron de detener la estructura, la fuerza del viento volvió a mover las carpas en diferente sentido.De los tubos que sostienen la estructura, algunos terminaron por caerse, y se pusieron bajo resguardo para que no fueran a causar un accidente.Finalmente, ambas estructuras quedaron dañadas, y se solicitó la intervención de personal de Protección Civil para que apoyaran en las labores para retirar las carpas.Personal de rescate acudió al lugar y acordonaron el lugar para evitar algún incidente, más tarde llegó al lugar personal de Servicios Públicos para retirar la estructura.Los toldos se habían colocado para un evento programado para hoy por la mañana.-Aire. El viento levantó del suelo las carpas, los tubos que las sostenían se cayeron.Daños. Las dos estructuras resultaron con daños, tuvo que intervenir Protección Civil para ayudar a retirarlas.Sin incidentes. Afortunadamente no hubo lesionados en el lugar.