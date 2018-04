Candidatos coinciden en que se debe respetar la ley

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

en días pasados resolvió la situación del ahora candidato para la presidencia de la República Mexicana por la vía independientepor lo que los candidatos por la vía independiente en la ciudadcoincidieron que se debe de respetar la ley, si fue un fallo a su favor ahora deberá demostrar que fue la mejor acción., señaló que se debe de respetar la ley, pero que a su vez, el ahora candidato a la presidencia responda con buenas acciones y mejores resultados para no dañar la imagen de los independientes que actúan con honestidad.“Con la decisión que tomo el tribunal, eldeberá apegarse, creo que hay una falla, no se le respeto el derecho de audiencia pero al final no cumplió con los requisitos del INE, no se esta poniendo en un suelo parejo, en opinión personal, creo que busca dividir el voto, al final de cuentas ya esta tomada la decisión, si va a hacer un trabajo independiente deberá actuar claro” señaló.Comentó que no debe de hacer trampa, porque como el y los que estuvieron juntando firmas, saliendo a la calle, tocando puertas, esforzándose, que no es justo que alguien quepueda acceder a esto.Por su parte el candidato independiente Javier Mendoza externó “Lo que se debe de hacer es acatar la ley, si la máxima autoridad electoral ya tomo esta decisión, se debe de respetar el derecho, somos una nación donde se respeta el estado de derecho, si los 7 consejeros ya tomaron la decisión, ahora se debe respetar” mencionó el candidato a la alcaldía.Comentó que fue una resolución de 4 sobre 3, que el INE (Instituto Nacional Electoral) debe aprobar y aceptar.