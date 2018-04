Se capacitan con Protección Civil

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

(por iniciativa de los mismos alumnos)que otorga Protección Civil.Esto comenzó hace 4 meses y surge de la inquietud de los mismos jóvenes, teniendo la intención y las ganas de trabajar en materia de protección prevención; formando su propia brigada interna."Ellos no son brigadistas 100% pero toman su responsabilidad como parte de, se acercaron con nosotros para la certificación de 'escuela segura' en materia de prevención" comentóEsta secundaria es la primera en el estado en tomar la certificación; hablando de escuelas públicas; en privadas ya son algunas las que ya cuentan con esta certificación.La certificación consiste en que tengan conformadas sus brigadas, contar con una infraestructura adecuada en protección civil: como cuestiones de señalización, extintores, puntos de reunión, realizar simulacros en diversas situaciones como balaceras, amenazas de bomba, incendios, sismos en menor grado y todo ello se capacitan a padres, docentes y alumnos."Todo para que se lo lleven a las casas y también las apliquen; ya sea con la estufa, las corrientes eléctricas, utensilios" señalo.Trabajan desde simulacros, avances, charlas y seguimientos, para que más que una certificación sea una cultura."Estamos acostumbrados aquí en México 'al no pasa nada' mejor enfocarnos al que 'nunca pase', tener un extintor para nunca usarlo, no esperando a que se queme la casa, la escuela, el coche".Más allá del papel es para crear cultura y conciencia, no vivir con paranoia o esperar un incendio, es esperando nunca tener un incendio pero sabiendo que hacer en cualquier situación, fomentar el ser preventivos y no reactivos.En la unidad interna están participando alrededor deLas reuniones son por módulos; se hablo de introducción a protección civil, conformación de brigadas, evacuación de inmuebles, tema de simulacros, tema de 6 acciones para salvar una vida, primeros auxilios, uso y manejo de extintores, recorrido por la escuela para detectar cableado, falta de detectores de humo, cafetería o cooperativa que se encuentre en buen estado; ya que muchas veces son bombas de tiempo por el mal manejo del gas.La respuesta de padres de família y docentes comenta en encargado que ha sido excelente."Lamentablemente antes de esta escuela, fuimos a otras secundarias públicas y a la mera hora nadie llegaba, les cancelaban, o los maestros no tenían tiempo, estaban un rato y se iban a la mitad, o simplemente los cancelaban, desgraciadamente se tiene esta percepción; caso contrario aquí, desde el principio el director se comprometio y ha sido muy bien, mucho apoyo de todos".La certificación se tiene contemplada que finalice en el mes de junio, se hará un acto con autoridades invitadas; pero aún no sé tiene la fecha por cuestiones de agenda.se ha acercado a escuelas en materia de prevención, nunca ha pasado algo en una escuela, nunca reactivo, solo en prevención, ya que todo es para evitar y crear conciencia.14 escuelas en el mes de abril estuvieron en charlas, se detuvo un poco por el período vacacional pero seguirán capacitando a todas las instituciones que pidan; deade estancias infantiles hasta universidades.