Sufre modificaciones planilla del PRI

Laa la presidencia municipal de Celaya, que encabeza la actual, ha sufrido modificaciones recientes.La edil y candidata manifestó que de momento no hay nada definido, pues el registro de su planilla quedó pendiente en elDijo que de momento no va a informar detalles sobre su planilla hasta una vez se le registre formalmente, pero mencionó algunos cambios.“Que el partido me notifique, deben de sesionar. No hay nada hasta ahorita. Es una planilla muy incluyente, están representados sectores y organizaciones a nivel institucional, pero al mismo tiempo abrimos al temas de corte social”.Sostuvo que tras la renuncia del líder de comerciantes,, como suplente de la regiduría uno, tomó dicho lugar el líder de laquien estaba en la quinta regiduría, y a su vez, en ese espacio quedó elAdemás de la, agregó que en su planilla hay sectores de representación de lay de la misma sociedad.“Es una decisión de corte personal, la unión sigue siendo de integrantes afines a los principios del Revolucionario Institucional y no se va la unión, se va quien preside. Yo lo estuve buscando pero no me dio tiempo ni audiencia”, dijo respecto a la renuncia de Carlos Palacio.“Obviamente se denotan intereses de corte personal. El tema del comercio local sigue siendo prioritario”.