Asalta a David Zepeda... ¡y recibe una golpiza!

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El actor avid Zepeda fue asaltado en la Ciudad de México, y al percatarse de que el delincuente no estaba armado, él mismo fue tras él, como relata el medio 'Las Estrellas'.El intérprete de “Ricardo Bustamante” en 'Por Amar sin Ley' esperó a las autoridades de la delegación Benito Juárez para entregarEl hombre aún tenía las pretenencias de David, por lo que éste no tuvo problemas para interponer la denuncia. Sin embargo, decidió no hablar de la pena que se le impondría al asaltante.