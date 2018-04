'Donde hubo fuego'; captan a Selena y Justin juntos en la iglesia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Se separaron, él fue captado con nueva 'conquista' y también ella, en unas vacaciones en Australia.Parecía que ambos empezaban a rehacer sus vidas separados uno del otro, y ahora, la llama entrevuelve a dar señales de luz.La cantante ha encontrado paz mental y refugio, como relata 'Quién', en la iglesia a la que acudía con Justin, y donde se lo volvió a encontrar.Al parecer ambos se encontraron, y no les molestó,Ambos llevaban looks bastante relajados, y sus autos estaban estacionados uno frente al otro.Aunque no puede confirmarse que se estén encontrando 'a propósito', lo cierto es que se nota que entre ambos hubo un amor muy fuerte, que tal vez aún no acaba.