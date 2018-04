Hermetismo en la familia de Emilia Martell y en la ANDA

Sigue el hermetismo en torno al suicidio de la actriz Emilia Martell, cuyo verdadero nombre era Emiliana Mendoza Paniagua, y de quien se dice aparentemente no tenía ninguna razón que le provocara ese acto.



En la Asociación Nacional de Actores (ANDA) están herméticos respecto al acontecimiento, ya que al tratar de indagar sobre este suceso en las instalaciones de la ANDA, las personas que ahí trabajan declinaron hablar al respecto.



Al solicitar hablar con el secretario general del gremio actoral, Jesús Ochoa, éste se limitó a enviar en su lugar al actor Felipe Nájera, a quien nombró como su asesor. Nájera informó a este medio que ya habían enviado un comunicado de prensa, en el que dice "muy claro" que basados en la ley no pueden divulgar los datos de la actriz fallecida, pero remarcó que no tenían ninguna biografía de su compañera, por lo cual no podían publicar nada al respecto.



Además, resaltó "no tenemos nada biográfico, lo poco que encontramos fue en internet que fue lo que publicaron algunos medios, como la portada de una revista, desafortunadamente no tenemos nada".



"El compañero Chucho considera que el trabajo sindical es hacia dentro, pero esta parte de discreción la tiene como muy bien clara, no la quiere revolver con la farándula de espectáculos y no quiere revolver una cosa por otra, las cosas sindicales en el contexto y no en otro medio", subrayo Nájera.



Por otro lado, la actriz Cynthia Klitbo difundió un video en el que rechaza que Emilia Martell estuviera enferma de cáncer, como se ha especulado, y mucho menos que hubiera sido maltratada.



En el video resalta que en previsión social no fue mal atendida, que solo acudió a cobrar su pensión, desconocen las causas por las que haya decidido quitarse la vida, pero añade que dejó una carta póstuma, de la que solo menciona Klitbo que se hicieran cargo de sus servicios funerarios.



En tanto en la ANDA algunas de las personas de previsión social se les ve llorosas, pero de ninguna manera quieren hablar con los medios.



Sólo fue una persona que dijo llamarse Aguamarina y quien labora en la taquilla del teatro Jorge Negrete, quien comentó a este medio que Emilia Martell "fue la elegancia andando, porque quería imitar a Rocío Dúrcal y sí la imitaba y tenía vestidos muy bonitos, aparte era una gran señora en escena que estuvo en los grandes centros nocturnos como el Quid, el Cadillac, el 77, llenaba con su presencia el escenario, trabajó en muchas fotonovelas, no sé por qué pasó esto, no tendría por qué haberlo hecho".



Aunque Aguamarina declaró que acudió al velatorio para acompañar a sus deudos en ese momento difícil, Olimpia Martell, hija de la hoy occisa no los dejó entrar y cerró la sala y "les indicó que no podíamos pasar".



Además en la agencia funeraria donde es velada tampoco aparece el nombre de Emilia Martell.