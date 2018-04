Con caries nueve de cada diez Huastecos

Personal de la Jurisdicción Sanitaria número 10 con sede en la ciudad de Huejutla reconoció que nueve de cada diez habitantes de la Huasteca presentan algún problema de salud bucal, principalmente caries y enfermedades periodontales que son prevenibles y controlables.



“En esta región como en el resto del país el porcentaje no solo es alarmante, si no que muchas veces la población no está consciente de lo que conlleva esto que puede ser desde una caries simple hasta un tumor”, mencionó el odontólogo Iván Reyes Grande.