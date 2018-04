Alcaldía sin predio para reubicar ambulantes

“No sé a qué acuerdos quiere llegar Oscar (líder de la Foideh), yo lo recibí el día martes; él lo único que me pide es el mercado, yo le comento que estamos en el trámite con Gobierno del estado para poder tener el predio”, argumentó la presidenta municipal, Yolanda Tellería Beltrán.

El ayuntamiento municipal de Pachuca dijo que hasta el momento no hay acuerdos con la Federación de Organizaciones Independientes del Estado de Hidalgo (Foideh), toda vez que no existe un predio para la construcción del mercado al que los ambulantes serían reubicados.Asimismo, señaló que primero se necesita un lugar que tendrá que ser determinado por el gobierno estatal, para posteriormente bajar el recurso e iniciar la construcción.Tellería Beltrán mencionó que una vez edificado el mercado se realizará la designación de los espacios no solo de Foideh, sino para las diferentes organizaciones del comercio semifijo.El ayuntamiento expresó ser respetuoso de las preferencias partidistas de la organización de ambulantes; esto, luego de que la Foideh anunció que apoyará a Nueva Alianza durante los comicios electorales para regresar al primer cuadro de la ciudad después del 1 de julio.