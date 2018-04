Regidor panista acusa a partidos de oposición de estar ‘contra pueblos indígenas’

El regidor panista Yuseb Yong García Sánchez acusó que los partidos de oposición dentro del ayuntamiento municipal de Pachuca están en “contra de los pueblos indígenas”, luego de que en sesión de cabildo no aprobaron la iniciativa del reglamento de atención a este sector.



El reglamento propuesto busca que los 8 mil habitantes en Pachuca originarios de los pueblos indígenas tengan la atención por parte del ayuntamiento, especialmente en cuestiones de oficinas.



Durante sesión de cabildo, los regidores Génesis Marcela Vázquez, Liliana Verde Neri y Francisco Carreño Romero, todos de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) votaron en contra del pronunciamiento del regidor panista.



Lo mismo ocurrió con Edgar Sánchez Sánchez, suplente del regidor independiente y Jaime Horacio Medina Lugo, perteneciente al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).



Ante la situación, García Sánchez dijo que “es preocupante que la oposición votara en contra de la atención de los pueblos indígenas, no me cabe en la cabeza por qué hacer un sesgo a los indígenas”.



De igual manera, puntualizó que la implementación del reglamento no tiene tintes electorales luego de argumentar que “con los indígenas no se juega, no estamos pidiendo nada más que los derechos fundamentales de los ciudadanos”.



“El 5 de septiembre de 2016 todos los que estamos en el cabildo juramos proteger a los ciudadanos y hoy, 8 mil de ellos saben quiénes no votaron a favor de los pueblos indígenas”.



Yuseb Yong mencionó que en Pachuca actualmente existen 8 mil personas indígenas que se encuentran en los barrios altos como El Arbolito, La Españita, Lajas, Camelia, El Bordo, Cerezo, Anáhuac, Buenos Aires, Guadalupe, El Lobo y 20 de noviembre, principalmente.



La sugerencia de dicho reglamento fue aprobado por mayoría y aún se turnará para la revisión, discusión y, en su caso, aprobación del ayuntamiento.