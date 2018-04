Exigen mejoras en transporte público

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Mejoras en la unidades, los horarios de las rutas, mejor trato de los choferes y que no manejen a exceso de velocidad son algunas de las exigencias de usuarios del transporte público en Irapuato.“Creo que debería de haber mejoras en el transporte de Irapuato, así como en horarios porque hay gente que sale corriendo para alcanzar el último camión de las ocho media, ya que algunas rutas después de las nueve de la noche ya no quieren levantar pasaje en los paraderos”, refirió Miguel Ángel Martínez.Asimismo, los ciudadanos solicitaron más rutas, al considerar que la ciudad continúa creciendo.“En algunas rutas hace falta nuevos camiones, porque varios de ellos ya se encuentran averiados, así como la alta velocidad con la que manejan algunos choferes y no respetan si llevan niños o personas adultas” dijeron dos jóvenes que, señalaron, a diario utilizan este transporte.La falta de capacitación tanto a operadores como a choferes es otro de los factores que la ciudadanía considera que hace falta para tener un mejor servicio.“Yo utilizo dos camiones al día y en varias ocasiones me ha tocado que algunos choferes son un poco groseros con la gente y más con las personas de la tercera edad, ya que si no muestran su credencial no les cobran menor el pasaje”, dijo Daniela, estudiante de secundaria.