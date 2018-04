Mejoran ventas, pero aún no se recuperan

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Aún no recuperan sus ventas al 100% comerciantes de la Asociación de Mayoristas de Avenida del Trabajo luego de que fueron removidos por las obras.A tres meses de permanecer en las calles 5 de Mayo y San Antonio comerciantes comentaron que las ventas van lentas, pero seguras, pues aseguran que aunque la gente continúa sin identificar su nuevo lugar de venta las ganancias ya registran un 70% aproximadamente, sin embargo, descartan qué lleguen a vender lo que se generaba en Avenida del Trabajo, pues en este nuevo han extendido sus horarios para alcanzar buenas ventas.“Vamos bien, poco a poco pero bien, aunque la gente aún sigue perdida porque algunos de nuestros clientes ya no vienen y es qué cómo nos reubicaron dos meses como que se nortearon pero hay va poco pero seguro”, refirió el comerciante Alfredo Crespo.Los comerciantes añadieron que además, de vender en esta zona, deben limpiar su lugar de trabajo, así como respetar las entradas y salidas de cocheras de los vecinos de las calles dónde se ubican en la zona centro, pues forman parte de los acuerdos que se establecieron con las autoridades municipales para colocarse sobre la vía pública en 5 de Mayo y San Antonio.Asimismo, comentó Alfredo Crespo qué aún no se tienen pláticas con la dirección de Fiscalización y Control para regresar a su lugar de origen una vez terminada la obra de rehabilitación de la calle Avenida del Trabajo que deberá estar concluida para el mes de septiembre.