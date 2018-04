Pide Profeco no dejarse engañar

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El subdelegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Roberto Zamora, pidió a los comerciantes y locatarios de Irapuato que no se dejen extorsionar, ya que continúan llegando denuncias que señalan que personas ajenas a Profeco multan hasta por 10 mil pesos.En febrero se notificó sobre tiendas de abarrotes en Irapuato, Celaya y Salamanca donde se pedían cantidades de dinero por supuestas anomalías en las básculas de los locatarios, ayer se presentó nuevamente un caso en Irapuato.“Ayer se presentó el dueño de un negocio de abarrotes a denunciar, queremos invitar a la población a estar al pendiente, que sepan que el verificador y el abogado que tengo aquí traen una camioneta oficial con el logotipo de Profeco y tienen que identificarse, sino se identifican se debe denunciar ante el Ministerio Público”, señaló.El Subdelegado pidió que comerciantes estén atentos, ya que, dijo, Profeco no realiza cobros de ningún tipo.“No es posible que los sigan extorsionando, en ocasiones anteriores en Celaya a tres propietarios de tienda de abarrotes le sacaron 10 mil pesos”, manifestó.Explicó que le preocupa el hecho de que existe un gran parecido entre documentos oficiales y el oficio que se entrega en los comercios y aseguró que ya se realizan las investigaciones correspondientes.“Ya está procediendo el área jurídica, cualquier duda que tengan pueden marcar aquí y yo los atiendo y todo, no necesitan cita”, finalizó.