Solicitará licencia Víctor Zanella

Tras registrarse como candidato a Diputado Local por el Distrito XII, Víctor Zanella Huerta solicitará licencia para ausentarse de su actual cargo como Regidor del PAN en el Ayuntamiento de Irapuato.El panista refirió será el 20 de abril cuando el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato valide su candidatura, por lo que realizará su solicitud de licencia ante el Ayuntamiento para que sea aprobada en la próxima sesión de cabildo.“Voy a seguir trabajando sin distraerme, aunque la ley no nos obliga y podría hacer campaña, y seguir siendo integrante del Ayuntamiento, he tomado la decisión, ya platiqué con el partido para solicitar la licencia mientras esté en campaña”, dijo.Destacó que busca evitar que se generen señalamientos de uso indebido de recurso público o de que su cargo en la administración municipal sea un punto que genere polémica, pues aseguró que ha trabajado de forma honesta y transparente.Una vez completado dicho proceso, señaló que comenzará a preparar su campaña para conocer las necesidades y propuestas de los ciudadanos, con el objetivo de llegar al Congreso del Estado.“Es un tema que estoy hablando con Secretaría de Ayuntamiento, para ver la programación de sesiones y en ese acto solicitar la licencia, para que no haya ninguna interferencia o inconveniente”, puntualizó.Zanella Huerta dijo que dejará en orden los trabajos de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública que preside actualmente, pues es la única que no ha cambiado de miembros y cada uno sabe cómo deben realizarse las labores.Asimismo, se dijo satisfecho de los resultados que han tenido, por lo que, dijo, no existirá ningún inconveniente al momento de separarse del cargo.