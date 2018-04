Ven descuido en menores de Ciudad de los Niños

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Vecinos de la comunidad Mancera, en Salamanca, aseguran que ha visto a pequeños de La Ciudad de los Niños en las azoteas del albergue y piden a los empleados del DIF Estatal que trabajen, ya que aseguran los han visto dormir en horarios de trabajo, además de que sus vehículos oficiales estorban en la vía púbica para el paso de transporte.Por su parte, DIF Estatal precisó que son 47 los pequeños que aún permanecen bajo los cuidados del Estado, quienes recibirán la restitución de sus derechos, además de que existe una coordinación del albergue para que las quejas de los ciudadanos sean atendidas.El 12 de julio del 2017 el DIF Estatal se hizo cargo de las instalaciones y de los pequeños de la Ciudad de los Niños, ubicada en la comunidad de Mancera, y antes administrada por el Padre Pedro Gutiérrez quien tiene una investigación por mal trato de menores.Los vecinos del lugar consideraron que existe exceso de personal y no dan el cuidado debido a los menores de edad.“Ya taparon las puertas, siempre podíamos llevar algo, alimentos o ropa a los niños, ahora ya no, el Gobierno tiene a gente ahí, ahí hay niños aún, los hemos visto a ellos -a los niños- hasta arriba de los techos y eso está mal, pero nosotros que podemos hacer contra lo que hace el gobierno”, refirió la señora Virginia, vecina del lugar.Agregó que “hay mucha gente ahí, no sé qué tanto hacen, el Gobierno ha de tener mucho dinero para tener tanta gente ahí, los veos también dormidos, no asean el frente de La Ciudad de los Niños, nosotros tenemos que barrer la basura que se viene por el aire hasta el frente de nuestra casa, estacionan sus coches y no dejan pasar a las combis”.DIF Estatal dio a conocer que actualmente en las instalaciones hay 47 pequeños que están bajo el cuidado de esa institución y los cuales se encuentran dentro del proceso de la restitución de sus derechos además que al momento de asumir el control del albergue había 75 niños.Los 28 niños que ya no están en el albergue, dijeron, ya obtuvieron la restitución de sus derechos, al quedar bajo la custodia de sus familiares directos y otros familiares, y añadieron que en el caso de los niños con discapacidad se encuentran en alguna institución especializada o en otro centro de asistencia social.Sobre las quejas de los vecinos, DIF Estatal informó que existe una coordinación del albergue encargada de recibir las observaciones de los ciudadanos, con quienes se ha mantenido la comunicación, y resaltaron que no se puede confirmar que el personal del DIF duerma en su horario de trabajo.