Dan perdón a ex militar

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El ex militar que atacó a balazos a Policías Municipales mientras se atrincheró en su vivienda ubicada en la colonia Las Reynas, poniendo en riesgo a personas y dañando casas y autos fue liberado de inmediato, gracias a que el gobierno municipal le otorgó el perdón.La Procuraduría General de Justicia del Estado mediante un comunicado de prensa informó que el hombre sólo pagó los daños a las patullas y fue puesto en libertad.“La tarde del 11 de abril, elementos de Policía Municipal dejan a disposición en calidad de detenido ante el Ministerio Público a Sebastián “N” de 50 años, señalado de haber dañado dos patrullas con disparos de arma de fuego en calle Cumbres de la colonia Las Reynas en esta ciudad, siendo detenido al momento en que salía de su casa, no asegurándole algún tipo de arma (...) Por la noche, el Municipio, único querellante hasta el momento, otorgó el perdón luego de que se cubrieron los gastos por los daños, por lo que se deja en libertad a la persona”, Informó la dependencia.El área de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana argumentó que sus elementos remitieron del domicilio a Sebastián, de 50 años, mismo que manifestó ser militar retirado, por realizar detonaciones de arma de fuego desde el interior de su domicilio, causando daños a la unidad de Policía Municipal dañando el cofre.Además, dañó otra unidad, arribando al lugar personal del Ejército Mexicano introduciéndose al domicilio uno de ellos, el cual, después de varios minutos de dialogar con el sujeto, este accedió a entregarse abordando la unidad del Ejército Mexicano siendo trasladado a las instalaciones del Cereso.También se informó que resultaron dañados tres vehículos: un Nissan Tsuru, un marca Honda Civic y uno marca Honda Accord.El Secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Samuel Ugalde comentó que el perdón otorgado al Capitán retirado del Ejército Mexicano por parte del Ayuntamiento de Irapuato por los daños a las dos patrullas, está dentro de la legalidad.“Queramos o no; uno de los principios de la Ley del Sistema de Justicia Penal, es la Justicia Restaurativa y como tal, al haber una reparación del daño (…) pues hay un otorgamiento del perdón; en este caso sería por lo que resulta a los daños de las unidades de motor (patrullas). ¡Nos guste o no nos guste tenemos que atacar la legislación!”, señaló Ugalde.Indicó que el municipio puso la querella ante el Agente del Ministerio Público al Capitán por los delitos de daños, sin embargo, señaló que la carpeta de investigación continúa abierta para aquellos vecinos que se vieron afectados tanto en sus automóviles, como en las fachadas de viviendas y negocios para interponer su querella. Pero hasta la tarde del jueves, ninguna persona había interpuesto denuncia por los daños.El Capitán Sebastián podría recibir sanciones de acuerdo a la Ley Militar, con la finalidad de corregir su actuación.“Sigue la carpeta de investigación abierta, hay un desglose en dado momento hacia el fuero militar por la portación de arma, independientemente de que traiga su licencia y permiso; y que la ley de la milicia le confiera, es un proceso meramente de los militares”, dijo el funcionario.Por último, reconoció el trabajo profesional de los policías.“Quiero felicitarlos por el trabajo que desarrollaron; se trabajó de manera profesional, no fue fácil, fue complicado”, finalizo.