Rehabilitan pozo en Numarán

Habitantes de Numarán señalan que escasea el agua y autoridades municipales trabajan en la rehabilitación del pozo.Pobladores de ese municipio dijeron para Al Día que tienen dos semanas padeciendo la falta del agua y que en este poblado el servicio nunca ha sido óptimo.Expusieron que muchos de ellos viven un calvario para tener agua en su casa y utilizarla en las necesidades más básicas.Al respecto, Jorge Romero Arizaga director del Organismo Operador del Sistema de Agua Potable (OOAPAS) señaló que trabajan en el aforo de uno de los dos pozos que sirven al Municipio.Aclaró que ese no ha sido motivo para dejar sin agua la población y tienen disponible el afluente del pozo para quien desee llenar sus depósitos.Asimismo, para las familias que no tiene vehículo para acudir por agua, se envía una pipa por sectores para abastecer sus depósitos.Señaló que en ningún momento se ha dejado de apoyar a la gente, mientras se realizan los respectivos trabajos.Subrayó que la red de agua potable en Numarán data de muchos años y hace un promedio de 15 años que no se le daba mantenimiento al pozo.Recordó que hay tubería de más de 70 años que era aún a base de tubos de asbesto y poco a poco será cambiada para beneficio de los pobladores.