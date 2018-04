La Fiera en busca de colarse a la liguilla

2018-04-12 08:58:53 | REGINA YÉPEZ | León, Guanajuato

León está vivo en el Clausura 2018, pero para ir a Liguilla necesita una alta combinación de resultados.

Los esmeraldas se preparan para enfrentar al Veracruz en la jornada 15. Foto: Especial.



Pese al deplorable desempeño mostrado en el Clausura 2018, La Fiera todavía puede meterse a la Liguilla aunque le espera un cierre muy duro y no apto para cardiacos, pues afuera lo esperan tres cuadros que van en pos del mismo objetivo.

Jalones, empujones, sancadillas... todo se vale en las últimas fechas del Clausura 2018 y León lo sabe, pues tendrá como rivales a Veracruz, Tijuana y Chivas, equipos que también pelearán con uñas y dientes en los últimos partidos.

Las facilidades que ofrece el futbol mexicano permite que a falta de tres fechas para el final de la campaña, un total de 14 equipos estén haciendo cuentas para quedarse con uno de los seis boletos a liguilla que aún no tiene dueño definido.

Por ahora, Toluca y Santos son los únicos que ya tienen su lugar asegurado en la Liguilla y León, aunque sólo suma 15 unidades después de 14 partidos, todavía puede colarse entre los últimos invitados.

El futuro no es nada alentador pese a este leve rayo de esperanza que vislumbran los de Gustavo Díaz, pues este domingo visitarán al Veracruz que si bien tiene como objetivo salvarse del descenso, ya ligó dos triunfos consecutivos en casa y se encuentra en el noveno puesto de la clasificación sólo por diferencia de goles.

Ante Tijuana, su penúltimo duelo de la competencia y el último en casa, la situación no mejora. Xolos depende de sí mismo para clasificar (necesitaría un par de triunfos) y llegará al Bajío con cuatro torneos sin perder ante los Verdes.

Chivas, que se encuentra en la misma situación que el plantel felino, será el último rival en el Clausura. En este caso, aunque ambos equipos tienen la misma cantidad de puntos, lo que afecta a los Esmeraldas es la diferencia de goles, pues mientras los rojiblancos presentan un -4, León tiene -12.

Así las cosas, equipos como América, Tigres, Monterrey, Morelia, Xolos, Pachuca, Veracruz y Puebla, tienen altas posibilidades de meterse a la Liguilla pues aún dependen de sí mismos. Pumas, Necaxa y Querétaro ya requieren una combinación de resultados además de los puntos que consigan, mientras que Chivas, Cruz Azul y por supuesto, León, aguardan por un milagro.