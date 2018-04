Invita UG a ejercitarse

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El 56.6% de los mexicanos no son fisícamente activos, por lo que es urgente generar estrategias para llevar un estilo de vida saludable en cualquier etapa de la vida.Así lo señaló Alejandro Castro Rosales, egresado de la liceciatura en Ciencias de la Actividad Física y Salud de la Universidad de Guanajuato (UG) durante la conmemoración del Día Mundial de la Salud y de la Activación Física.Como parte del evento “Juntos en la misma ruta para el acceso universal a la salud” en la UG sede San Carlos expertos del área de la salud ofrecieron ayer el panel “Para una salud integral suma minutos de activación física”.En éste se habló de las principales barreras del por qué la población universitaria no realiza actividades físicas.señaló Castro.También detalló que la Organización Mundial de la Salud (OMS) coloca la inactividad física como la cuarta causa de muerte, ya que no efectuarla lleva a desarrollar enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión y obesidad, entre otras.Castro Rosales precisó que según estadísticas del INEGI el 56.6% de los mexicanos no son fisícamente activos y que de ese porcentaje las mujeres son las que menos actividad física realizan; es decir, que los hombres son más activos.Igualmente, dentro del rango entre los 18 y 24 años, en la etapa universitaria es cuando más actividad física se realiza, por lo que es importante generar estrategias para continuar con un estilo de vida saludable fuera de esta etapa.