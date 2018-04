LIBRAMIENTO, DEFENSA

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Después de 21 días de firmar el título de concesión para la construcción y operación del Libramiento Silao, Gobierno del Estado y Grupo México salieron a la defensa legal y técnica del gran proyecto.La obra está por arrancar, no hay marcha atrás. Legal, sí; necesaria, también. ¿Qué nos garantiza que esa fue la mejor oferta, por qué tomar la decisión de adjudicar y no licitar?, ahí quedará la interrogante.La explicación la adornaron con la presencia de líderes empresariales, quienes aclaran que asistieron a una invitación para conocer datos de la concesión, pero eso no significa un aval de todos a la decisión.Tómelo con sus reservas, pero todo apunta a que los primeros días de la siguiente semana el alcalde Héctor López Santillana estará convocando a una sesión extraordinaria de Ayuntamiento para presentar su licencia inmediata al cargo por al menos 65 días y que se nombre el alcalde interino que, si nada extraño llega a ocurrir, pues todo apunta a que será el ex alcalde y hoy síndico Luis Ernesto Ayala.De acuerdo con las normas electorales, las campañas a ayuntamientos arrancan el domingo 29 de abril y deben pedir licencia cinco días antes, aunque Héctor lo hará algunos días previos para que no lo tome de sorpresa el arranque de la campaña y afinar los detalles de lo que inicia con altas probabilidades de triunfo, pero los partidos hay que jugarlos, en la cancha pasan muchas cosas, y no quiere confianzas.El médico leonés José Ángel Córdova Villalobos encabezará hoy una rueda de prensa para anunciar la visita de la candidata presidencial independiente, Margarita Zavala, para el próximo 26 de abril en León. Se prevé que la ex panista se reúna con mujeres, empresarios y universitarios, ante los que expondrá sus propuestas en temas de seguridad, educación, empleo, innovación, combate a la corrupción, etc.Córdova Villalobos es cercano al matrimonio Margarita Zavala-Felipe Calderón. Fue Secretario de Salud y de Educación en el sexenio, luego participó como candidato del PRI-PVEM-Panal por la Alcaldía y después de la dolorosa derrota, pintó su raya con la vida político-partidista. También estará en la rueda de prensa el coordinador estatal de la campaña, el constructor leonés Ignacio Villafuerte.Cuentan que el miércoles en la visita del candidato tricolor, Gerardo Sánchez, a Salamanca, se puso rebelde la postulada para la alcaldía, Coral Valencia, a quien algo no le gustó y decidió llevarse gente que la acompañaba a la cita, dejó el evento antes de que empezara y hasta el equipo de sonido se llevó. Y eso que son aliados desde hace tiempo. Así imposible que el PRI compita en la ciudad petrolera.El candidato de Morena-PT-PES, Ricardo Sheffield Padilla, se reunió ayer en privado con líderes de la empresa Uber. Se comprometió a promover una reforma legal para dejarlos trabajar. Les dijo que está a favor de la libre competencia y que Diego Sinhué no les cumplirá porque es parte del Gobierno que los persigue.Fuera de su agenda pública el candidato del Verde, Felipe Arturo Camarena, sostuvo esta semana una encerrona en León con cerca de 100 empresarios, acompañado de su dirigente nacional Carlos Puente; la coordinadora de campaña, Beatriz Manrique, y el precandidato a la alcaldía de León, Sergio Contreras. El principal tema fue la preocupación por las condiciones de inseguridad y violencia.Les prometió un Consejo Estatal de Seguridad que funcione, diseñar políticas de prevención del delito que hoy no existen, nombrar a expertos en las diferentes áreas, con más razón en seguridad, y una cercanía con los elementos policiacos. Entre los asistentes anote a: Adolfo Reza, Gabino Fernández, Óscar Flores, Benjamín Villegas, Aurelio “Chachis” Martínez, Alejandro Padilla, Víctor Cano, etc.Ya por fin hay delegado de la Secretaría de Educación Pública en Guanajuato, luego de que hace rato se fue Fernando Bribiesca Sahagún. Ayer tomó protesta Pedro Francisco Rangel Magdaleno, a quien se recuerda como director del Instituto Municipal de la Juventud en el trienio de Ricardo Sheffield. La instrucción es la coordinación con el Estado para consolidar la reforma y el nuevo modelo educativo.En mayo de 2012 recibió el Premio Estatal del Trabajo y Servicio Civil otorgado por el Congreso del Estado por su trabajo en beneficio del arte urbano con los jóvenes leoneses. Después colaboró en el Consejo Ciudadano de Seguimiento a las Políticas Públicas en Materia de Juventud a nivel nacional. Y recién fue Jefe de la Unidad de Administración de las oficinas centrales del Seguro Social (IMSS).El candidato del PAN-PRD-MC a la gubernatura, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, estuvo ayer en la casa de Radio Fórmula, Ciudad de México, en entrevistas con los periodistas Joaquín López Dóriga y Paola Rojas, en sus respectivas emisiones. Presumió que tiene una amplísima ventaja en las encuestas.López Dóriga le cuestionó sobre el problema de la violencia y del robo de combustible. Y esto dijo: “Se han hecho los esfuerzos del Estado, por ejemplo, la reducción del robo a tren con la voluntad de las empresas Ferromex y Kansas, y no vemos con Pemex la voluntad para acabar con ese problema”.A la pregunta de quién le preocupa como competidor, Diego respondió que “el abstencionismo”.