Antes compañeros, ahora rivales

Sin saludarse, a solo cuatro mesas de distancia, los políticos también pernoctaron en elMancera, quién es coordinador nacional de gobierno de coalición de; Héctor Serrano, líder de Vanguardia Progresista; y el ex diputado federal, Miguel Alonso Raya.Mientras que Ebrard, coordinador de estrategia encon algunos de sus colaboradores.Ebrard, fue predecesor de Mancera en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, salióAnte la pregunta sobre si saludó arespondió: "Cada quien está haciendo su trabajo él está ahora, parece que es panista o no sé qué es pero bueno. Para que (nos vamos a saludar). Hay urbanidad y cada quien en lo suyo. Yo me tengo que adelantar porque tenemos que ir a Sinaloa".El gobernante del 2006 a 2012,en esta entidad.Por su parte, Miguel Ángel Mancera, quien recientemente pidió licencia a su cargo como



"Aquí estamos trabajando. Venimos hablar con los candidatos. Con el candidato al Senado y con la candidata al Senado.

López Obrador, por su parte, pasó a unos metros de la mesa de Mancera, sin voltear la mirada, y salió del hotel Fiesta Inn a desayunar a otro restaurante.



En tono de broma, el diputado federal con licencia y candidato a senador por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, Guadalupe Acosta Naranjo expresó: "Andrés ahora viene a hoteles fifí".