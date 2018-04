Los mejores libros de Sergio Pitol

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Este jueves falleció el escritor mexicano Sergio Pitol. Nacido en Puebla,Recibió los premios Xavier Villaurrutia 1981 por "Nocturno de Bujara"; Latinoamericano de Narrativa Colima 1982 para Obra Publicada por "Cementerio de tordos";de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo 1999, Cervantes de Literatura 2005 y la Medalla Bellas Artes 2008, entre otros reconocimientos.Su obra está traducida al francés, alemán, italiano, polaco, húngaro, holandés, ruso, portugués y chino. Ha traducido a escritores comoEste libro, publicado en 1996, está compuesto por ensayos, crónicas, relatos, diarios y memorias. Pitol viaje a través de lecturas de Antonio Tabucchi a la familia Burrón a Faulkner a Thomas Mann, de ciudades, de películas, de cuadros y grabados, de recuerdos dolorosos, de hipnosis y de sueños, el arte de la fuga alía densidad cultural y vigor autobiográfico (mi relación con la literatura, que ha sido visceral, excesiva y aun salvaje) que se integran en un paisaje, clásico, desolado, irónico, paródico, animadísimo.Publicado en 1988 narra unos cuantos episodios del oscuro combate trabado entre la imprevisible Marietta Karapetiz y el estulto licenciado Dante C. de la Estrella, forman el cuerpo central de este insólito y regocijante relato. Esta rocambolesca novela se lee, entre inesperadas carcajadas, de un tirón.Este libro publicado en 1984 confirmó a Sergio Pitol como uno de los más notables y personales escritores latinoamericanos. Tras el hallazgo casual de unos documentos, un historiador interesado intenta esclarecer un confuso asesinato perpetrado, cuando él tenía diez años, y la narración –que atraviesa los polos excéntricos de la sociedad mexicana, los medios de la alta política, la intelligentzia instalada, así como sus más extravagantes derivaciones– permite a Sergio Pitol no sólo pintar una rica y variada galería de personajes, sino también reflexionar sobre la imposibilidad de alcanzar la verdad.En esta obra, Pitol explora las relaciones del arte y la vida en la zona límite donde anida los proyectos malogrados y las pasiones inútiles.Publicado en 2005, Pitol deja entrever la intensa relación que ha vivido con su escritura, el descubrimiento de una forma, la creación que oscila entre la aventura y el orden, el instinto y la matemática. Su relación con la literatura ha sido visceral, excesiva y aun salvaje: Uno, me aventuro a decir, es los libros que ha leído, la pintura que ha conocido, la música escuchada y olvidada, las calles recorridas.