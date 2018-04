"Los colores, el movimiento, todo está bien compuesto. Me emocionó de golpe", añadió. El manifestante sobrevivió al fuego.



“Son escenas enviadas por agencias, medios de comunicación o los propios fotógrafos, testigos de situaciones candentes. Pero también hay series preciosas de otros acontecimientos positivos que merecen atención desde el punto de vista internacional. Otra corriente que puede fluir con más fuerza en el futuro”, señaló.



La foto muestra al manifestante José Víctor Salazar Balza, de 28 años, en llamas durante los enfrentamientos con la policía antidisturbios durante una protesta contra el presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el 3 de mayo de 2017.



La foto muestra a Djeneta (derecha) postrada en cama y sin responder tras dos años y medio, y a su hermana Ibadeta, en la misma situación durante más de seis meses, gracias al uppgivenhetssyndrom (síndrome de resignación), en Horndal, Suecia, el 2 de marzo de 2017.



La foto muestra a los miembros de equipos contrarios, los Up'ards y Down'ards, luchando por el balón durante el histórico y anual partido de fútbol Royal Shrovetide en Ashbourne, Derbyshire, Reino Unido,, el 28 de febrero de 2017.



La foto muestra a un grupo de trabajadores alimentando elefantes bebés en el Santuario Reteti Elephant, en el norte de Kenia, el 11 de febrero de 2017.



La foto muestra a Nadhira Aziz mientras observa a los trabajadores de la Defensa Civil iraquí sacando los cuerpos de su hermana y sobrina de su casa en la Ciudad Vieja, donde fueron asesinadas por un ataque aéreo en Mosul, Irak, el 16 de septiembre de 2017.



La foto muestra una águila calva mientras se deleita con restos de carne en los contenedores de basura de un supermercado en Dutch Harbor, Alaska, EU.



La foto muestra los cuerpos de los refugiados Rohingya después de que el bote en el que intentaban huir de Myanmar se hundiera a unos ocho kilómetros de Inani Beach, cerca de Cox's Bazar, Bangladesh, el 28 de septiembre de 2017.



La foto muestra el ombligo de Hannah y Sonja en el pueblo de Merkenbrechts, Austria, el 8 de agosto de 2013. Hannah y Alena son dos hermanas que viven en Merkenbrechts, un pueblo bioenergético de unos 170 habitantes en Waldviertel, una zona rural aislada de Austria, cerca de la frontera checa. Las niñas tienen dos hermanos mayores, pero pasan la mayor parte de su tiempo juntas en una vida despreocupada, nadando, jugando al aire libre y absortos en los juegos de la casa.



La foto muestra a miembros de la policía de Las Vegas momentos después de que un hombre fuertemente armado abriera fuego sobre los asistentes a un concierto de música country el 1 de octubre de 2017.



La foto muestra a un joven rinoceronte blanco drogado y con los ojos vendados, a punto de ser liberado en la naturaleza en el delta del Okavango, Botsuana, el 21 de septiembre de 2017, después de su traslado desde Sudáfrica para protegerlo de los cazadores furtivos.



La foto muestra a Verónica, de 28 años, mientras masajea el pecho su hija de 10 años Michelle, en compañía de sus hermanas menores en Bafoussam, Camerún, el 7 de noviembre de 2016.



La foto muestra a jóvenes jinetes que compiten en una carrera de caballos de Maen Jaran, en la isla de Sumbawa, Indonesia, el 17 de septiembre de 2017.



La foto muestra un bote con turistas de Lagos Marina, dirigido a través de los canales de la comunidad de Makoko, un antiguo pueblo de pescadores que se ha convertido en un enorme asentamiento informal a orillas de Lagos Lagoon, Lagos, Nigeria, el 24 de febrero de 2017.



La foto muestra a un hombre mientras carga un enorme fardo de botellas recogidas para su reciclaje en el vertedero de Olusosun en Lagos, Nigeria, el 21 de enero de 2017.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

de la agencia France Presse (AFP), quien reside en México y viaja constantemente a Venezuela.En ella se muestra el cuerpo en llamas deLa instantánea fue tomada en Caracas, el 3 de mayo de 2017. Magdalena Herrera, presidenta del jurado, señaló que "se trata de una foto clásica, pero con fuerza y dinamismo".En su cumpleaños 61, el prestigioso concurso de fotografía decidió anunciar a los ganadores de todas las categorías el jueves por la noche, en una ceremonia en Ámsterdam, Holanda.Los seis nominados al World Press Photo acudieron a la gala, cuyo jurado tuvo que escogerlos de las 73 mil 44 imágenes enviadas por cuatro mil 548 fotógrafos de 125 países. A pesar de que muchas veces las fotos premiadas reflejan escenas terribles, Lars Boering, director de World Press Photo, aseguró que la elección no responde a un acto reflejo.El concurso llena las pantallas y noticiarios durante varios días con las fotos ganadoras, y sus organizadores, todos del ramo, quieren llamar la atención acerca de las malas condiciones de trabajo de sus colegas,También expresan a su vez un deseo: que haya una mayor presencia de mujeres fotógrafas, que ahora solo representan el 16% de los envíos.Una vez entregados los premios, la exposición anual dedicada a los ganadores podrá verse a partir de mañana 14 de abril en la Nieuwe Kerk (Iglesia Nueva) de Ámsterdam. A esta cita llegarán las 160 fotos de 42 fotógrafos de 22 países elegidas por el jurado. Barcelona y Sevilla, en España, acogerán luego la muestra en el curso de su gira mundial.Con sede en la capital holandesa, la fundación World Press Photo se creó en 1955, aunque no organizó el concurso en dos ocasiones por falta de fondos.Foto: Ronaldo Schemidt, de AFPFoto: Magnus Wennman, de EFEFoto: Oliver Scarff, independienteFoto: Ami Vitale, de National GeographicFoto: Ivor Prickett, de The New York TimesFoto: Corey Arnold, independienteFoto: Patrick Brown, de Panos PicturesFoto: Carla Kogelman, independienteFoto: David Becker, independienteFoto: Neil Aldridge, independienteFoto: Heba Khamis, independienteFoto: Alain Schoeder, independienteFoto: Jesco Denzel, independienteFoto: Kadir Van Lohuizen, independiente