Cierre de calle provoca caos vial

Un caos vial se registró en Purísima del Rincón a consecuencia del cierre parcial de la calle 5 de Mayo; no se colocaron señalamientos.Debido a la serie de arreglos que se hacen en el municipio, cualquier cambio en la circulación genera conflictos.El día de ayer esto fue evidente, luego de que personal de Comisión Federal de Electricidad (CFE) cerrara por unos minutos la calle 5 de Mayo, desde la esquina de la calle Morelos, mientras realizaban la reparación de un transformador de energía eléctrica.Los vehículos que buscaban salir de la zona Centro, se vieron obligados a seguir el paso por la calle Morelos que lleva hasta el bulevar Independencia que se encuentra cerrado por la remodelación del mismo.Por lo que los conductores se vieron obligados a retornar en sentido contrario, tratar de dar vuelta en la angosta vialidad y buscar una salida, que no había opción hasta la calle Aldama que finalmente regresa a la zona Centro.señaló Juan, conductor.Esto obligó a más de una docena de conductores a regresar y buscar salir por la parte norte, es decir rodear la ciudad. Lo que les llevó más de 30 minutos, complicando la circulación tanto para los que entraban a la calle Morelos, como los que trataban de salir, ya que no se colocaron señalamientos por el cierre que hizo CFE.Luego de que se percataron del conflicto que se había generado, se abrió el paso a los vehículos, aun cuando el personal seguía en las maniobras con el transformador.señaló Socorro.La situación se complicó ya que el cierre se hizo alrededor de la 1 de la tarde y continuaban los trabajos hasta la hora de salida de los colegios; aunque ya no se desvió el paso de los vehículos hacia el Centro.