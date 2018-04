Pierde control de su auto y se vuelca

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una conductora perdió el control de su vehículo y se salió de la carretera, volcándose, en San Francisco del Rincón.Los agentes de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de un accidente en el Libramiento Sur, a la altura del fraccionamiento Colinas del Rincón, el cual fue reportado por la misma persona accidentada y por algunos conductores testigos del hecho, quienes se detuvieron para ayudar a la afectada.Tras las llamadas de auxilio, los elemenntos de Tránsito Municipal y Protección Civil se trasladaron al lugar para dar atención correspondiente a la mujer.Al llegar al sitio, ubicaron a la conductora de un vehículo de la marca Chevrolet, tipo Sedan, gris, que circulaba sobre el tramo carretero en orientación Sur a Norte y perdió el control ocasionando el accidente.La lesionada se identificó como Yaneth, de 24 años, con domicilio en la colonia Los Laureles.Los paramédicos de la Cruz Roja se encargaron de valorar a la conductora del vehículo, tras lo cual dictaminaron que no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no era necesario su trasladado a la unidad médica.Sobre cómo ocurrió el incidente, se indicó que Yaneth circulaba en su unidad y perdió el control de la misma; al intentar enderezar el auto no lo logró y se salió del camino.