Aplican multas electrónicas

El municipio de Celaya, a través del, en conjunto con la, ha implementado en su primer etapa las multas electrónicas.“En este año, se arrancó con un nuevo proceso para llevar a cabo las multas de tránsito, ahorita como primera etapa se cuentan con 10 equipos que consta de tablets, impresora y un sistema de cobro de tarjetas, ya sean débito o crédito”, comentóEntre las ventajas que cuenta la implementación está que no genera un costo extra al infractor el pago con tarjeta, las personas que paguen en ese momento no tendrán que dejar ningún tipo de garantía (licencia, placa, etc.), ahí mismo se les aplica el descuento del(dentro de los 10 primeros días).Se puede pagar en el momento la infracción, que en el mismo momento se imprime, y el agente de tránsito no tiene que escribir en la boleta; y si una persona que viene de otra ciudad llega a ser infraccionada, no tiene que regresar a pagar la multa o que dejar una garantía, en el momento se puede pagar.Este trabajo se realizó en fusión con la; divididos en dos turnos, colocados en distintos puntos de la Zona Centro de Celaya.El costo de esta primer inversión fue de, y comentan que si se llegan a implementar más equipos, para las siguientes etapas el costo sería de alrededor de 500 pesos por equipo.“Esto nos ayuda muchísimo en el municipio, tenemos que implementar la automatización de todos nuestros procesos, en este caso estamos en la primera etapa, la empresa que ofreció el servicio fue Bancomer, ya que ellos ya lo están haciendo en otros municipios como León, Irapuato y Querétaro”, señaló.Se empezaron a hacer estas pruebas en febrero y en marzo fue más consistente, arrojó resultados de que según el, sin embargo, la dependencia informó que“Como es algo nuevo, esperemos que las personas vayan teniendo conocimiento de este sistema, ya varios municipios lo tienen, y Celaya no se puede quedar atrás, todos los municipios debemos de aspirar a más, a estar a la vanguardia”, finalizó Lourdes Herrera.Agentes de tránsito que tienen en sus manos el nuevo sistema de multas electrónicas comentaron que como todo, es adaptarse al cambio.“La gente lo está tomando bien, pagan más rápido, se agiliza el proceso, otros se quejan pero es las perspectivas de cada persona”, señaló un tránsito.Otro agente resaltó que están en proceso de adaptación, de aprender a usar el programa.“Tal vez vez uno tarde un poco más porque se tienen que ingresar todos los datos y en la boleta ya están, en el papel era más rápido, pero es bueno, la gente siempre se molesta pero por ser infraccionada, pero poco a poco lo van aceptando, en el tiempo que lleva, ya varios me han pagado, como unas cinco personas”, resaltó el agente.