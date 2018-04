'Luchar contra la inseguridad'

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

hizo una visita a la ciudad, para presentarse y externar sus propuestas.Fue en el kiosco de la alameda donde se realizó el evento, en el cual externó que"Haré mi lucha contra la inseguridad, es la obligación principal de cualquier gobierno, algo que se debe cumplir", señaló.Resaltó que Guanajuato esta en un estado fallido, que el actual gobierno no proporciona seguridad, y que es el reclamo principal de todos los municipios y que todos se encuentran"La inseguridad no va a cambiar si se modifican las leyes, si no más bien que se deben aplicar, debe de haber un trabajo de prevención, por eso en Morena y coalición nos basamos en los tres principios: No robar, No mentir y No traicionar", externo el ex presidente de León.Trabajará con un modelo humanista, dando capacitación, al igual que dotar cada 6 meses tecnología de vanguardia.Para ganar será con simpatía, basándose en mover conciencias y no comprar votos."Las encuestas hace 10 días decían que el PAN tenía el 33%, Morena con 21%, y el PRI con el 17%, hoy en día los datos nos arrojan que el PAN tiene el 32%, el PRI con el 15% y Morena ha subido con el 25%", señaló.Además destaco que el gobierno o instituciones electorales no debe interferir en las campañas, ya que a el le han puesto trabas para poner sus anuncios, le dijeron "que por qué salía Andrés Manuel López Obrador"."¿Con quien más voy a salir? además mis anuncios no han salido, saldrían como 4 veces,en cambio el del PAN como 60 veces y el PRI como 32, deben de quitar la opacidad, la neblina, para que sea claro", finalizó.Al concluir hizo un recorrido por mercados de la ciudad, escuchando las necesidades de la gente.Fue Presidente Municipal de León, Subsecretario de la Reforma Agraria, Diputado Local y Federal. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Maestro en Derecho Internacional Privado por la Universidad de Harvard y Doctorante en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León.Hombre de Familia dedicado a sus tres hijas, casado con Renata Arévalo.