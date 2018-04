Revelan detalles de la 'Autopsia' de Chris Cornell

Un nuevo documental de la serie Autopsy abordará los días finales de Chris Cornell, quien se quitó la vida hace poco menos de un año, gracias a este material.

La muerte de Chris Cornell, otrora vocalista de Soundgarden y Audioslave, ha inspirado la realización de un documental.



Se trata de Autopsy: The Last Hours Of Chris Cornell, filme que se encuentra en pleno proceso de trabajo y que aborda los momentos finales del rockero que se quitó la vida hace poco menos de un año y que, con ello, conmocionó al mundo de la música.

El documental es parte de una serie que toca fallecimientos trágicos de celebridades.





Diversos informantes señalan que este trabajo incluirá en la edición final la recreación del último concierto de Cornell con Soundgarden, el cual se llevó a cabo en el Fox Theatre de la ciudad de Detroit. Dichas escenas se grabaron en el Shepherd's Bush de Inglaterra.



El actor que encarnará a Cornell es Paul Ayres, quien incluso subió una imagen a redes sociales personificando a Chris, pero luego la retiró.



Autopsy ha entregado programas sobre David Bowie, Johnny Cash y George Michael, entre otros.