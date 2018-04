Tras una reciente baja en la cosecha de puntos, el conjunto delha postergado el selle de su boleto a la liguilla del futbol mexicano. Lascuentan con 25 unidades y no han logrado afianzar su juego en las últimas jornadas. Sin embargo, de sumar una victoria en su próximo compromiso el vuelo azulcrema se elevaría hasta la llamada fiesta grande del futbol mexicano, ya que conseguirían llegar a 28 puntos con dos jornadas por jugar todavía.Además, apenas esta semana el cuadro dirigido porfue eliminado de las semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf al caer ante el. Por ello, no tienen otra opción más que enfocar esfuerzos en la liga local.Por su parte,también busca asegurar su participación en la liguilla y mejorar su calidad de juego si quiere salir adelante, ya que a pesar de contar con 24 puntos, resultado de 7 victorias, 3 empates y 4 derrotas, no han dado golpes de autoridad para convencer a su afición, dado su irregular paso.El juego tendrá lugar este sábado en ela las 21 horas.