Declararán funcionarios ‘todo lo que tienen’

Pese a que el Sistema Estatal Anticorrupción no ha publicado los formatos para realizar la declaración patrimonial y de intereses, la Contraloría Municipal ya inició el proceso de declaración patrimonial con la finalidad de que el servidor público no se exime de la responsabilidad de realizar dicha declaración.El Contralor Municipal, Juan Manuel Valdés Fonseca, señaló que aunque no se tengan los formatos listos el proceso de declaración patrimonial se realizará en base a los formatos que maneja la federación.El año pasado se publicó que el Sistema Estatal Anticorrupción iba a emitir los formatos en los que se debería presentar las declaraciones; a la fecha no se han publicado, sin embargo, como obligación de todos los funcionarios públicos tienen que elaborar ya su declaración.En esa parte, estamos implementado los formatos que se usan a nivel nacional y estatal, en el Municipio para que todos los servidores públicos cumplan con su obligación”, explicó.Los trabajadores de los diferentes niveles del Municipio tienen hasta el mes de mayo para llevar a cabo la declaración patrimonial.El pasado miércoles el área de Contraloría Municipal se reunió con los directores de las dependencias municipales para explicar el nuevo método para que lleven a cabo su declaración patrimonial.“En mayo es la fecha en la que tienen que realizar su declaración patrimonial y presentarla ante la dirección de la Contraloría. (...).Tuvimos una reunión con todos los directores generales y los enlaces para darles a conocer los cambios que tienen estos formatos y cómo deberán hacer su declaración para hacerlos llegar a la Contraloría, en ese sentido queremos sensibilizarlos y que nos ayuden para que todo el personal a su cargo cumpla con su obligación en tiempo y forma”, resaltó.A través de la declaración patrimonial del año pasado, al menos 40 funcionarios públicos fueron inspeccionados para analizar la evolución del patrimonio que han generado los funcionarios de alto rango.Lo que sigue: La fecha límite para los empleados municipales presenten el informe sobre todo lo que tienen, es en mayo.