No hay posibilidad de mejorar Tiradero Municipal

Pese a que el Municipio invirtió cerca de 400 mil pesos para el análisis y desarrollo de un proyecto en pro de mejorar el actual sitio de disposición final de basura, al menos en esta administración el Municipio no tendrá la posibilidad de mejorar la vida útil del actual Tiradero Municipal.El director de Servicios Públicos Municipales, José Andrés Rodríguez Gómez, mencionó que aún se encuentra en el desarrollo del proyectos para entregarlo a la SEMARNAT para bajar recursos y poder ejecutarlos en realizar las mejoras ecológicas para el Relleno Sanitario, sin embargo dijo que posiblemente la actual administración no vea finalizados dichos proyectos.Una vez que concluyan el proyecto que se presentará a la Semarnat, se determinará si buscará o no un nuevo sitio.Probablemente es que este proyecto quede en manos de la siguiente administración pero trataremos de dejarlo lo más avanzado posible”