Tele consulta, opción para pacientes en zonas alejadas de la Huasteca

“Con la tele consulta evitamos que familiares de esta niña se vieran en la necesidad de viajar a la ciudad de Pachuca, a través de este medio podemos vigilar tanto la evolución, como el tratamiento y dar un pronóstico de manera conjunta con médicos del hospital y especialistas de las diferentes áreas”, destacó.

El director del Hospital Regional de la Huasteca hidalguense, José Manuel Ríos González informó que gracias a la tele consulta, algunos pacientes pueden ser atendidos a distancia en tiempo real y diagnosticados por médicos especialistas que no están adscritos en este centro hospitalario.La tele consulta ha sido muy importante, dijo, al tomar en cuenta que los especialistas o sub especialistas no quieren venir a trabajar a esta región hidalguense, destacó el directivo.“Como bien sabemos la zona de la Huasteca es poco atractiva para algunos y bueno con este servicio y la tecnología que tenemos podemos tener contacto con algunos especialistas médicos que nos ayudan a diagnosticar padecimientos”, reconoció.Recordó que hace unos días tuvieron un enlace con un neurólogo pediatra que valoró y medicó a una menor que presentaba un traumatismo craneoencefálico con hemorragia.