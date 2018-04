Perusquía dice que no pedirá licencia y estará en campaña fines de semana

María Luisa Pérez Perusquía descartó solicitar licencia para separarse de la presidencia de la junta de gobierno del Congreso local, ahora que busca su reelección como diputada de representación proporcional por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Por el contrario, continuará con su labor legislativa durante las campañas locales que inician el próximo 29 de abril, pues, aseguró que los fines de semana los dedicará a las faenas electorales y partidarias.

“No es necesario (pedir licencia), además, voy a continuar con mi labor legislativa y los fines de semana me sumaré a los trabajos en mi partido pero me mantengo en el Congreso”, dijo a AM Hidalgo.