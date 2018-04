Whatsapp subirá la edad mínima para usar la ‘app’ a 16 años

Whatsapp subirá la edad mínima para utilizar la aplicación a 16 años. Hasta ahora, la red social fijaba el límite en 13 años o la edad mínima requerida en cada país para tener autorización para usar los servicios sin aprobación de los padres, tal y como afirma la compañía en su web. Esta medida llegará en las próximas semanas, según informa WABetaInfo a través de su perfil de Twitter. El portal señala que la modificación de la normativa podría realizarse concretamente antes del próximo 25 de mayo, el día que comienza a ser aplicable, con todas sus consecuencias, el reglamento europeo de protección de datos de 2016.

El motivo es que para usar la aplicación solo hay que aceptar las condiciones de uso a la hora de instalarla. Pero habitualmente ni padres ni hijos leen las condiciones: el 88% de los usuarios acepta los términos y condiciones en Internet sin leerlos, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Por ello, la pregunta que hay que hacerse, según Peñarrubia, debería ser la siguiente: "¿Qué nuevos mecanismos va a tomar la compañía para que los menores de esa edad no usen la app?".

In order to respect new WhatsApp Terms of Service (available in future, ****maybe**** no later than 25 May), WhatsApp requires you to be at least 16 years old to use their services (13 is minimum age, currently).