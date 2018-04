Piedadense denuncia abuso de policías

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un ciudadano piedadense manifestó su molestia e inconformidad del actuar de unos elementos de la Policía Michoacán, a quienes acusa de haberlo golpeado y quitarle dinero en efectivo, además de dejarlo incomunicado.A esta redacción se presentó un hombre, de quien se omiten sus datos, pero que se identificó plenamente, señala que fue objeto de abuso de autoridad por elementos de la Policía Michoacán.Relató que el pasado domingo salió de su domicilio por la noche para hacer unas compras en una tienda, en la colonia Infonavit Miguel Silva, mientras caminaba se le emparejó una patrulla de la Policía y los agentes le marcaron el alto para revisarlo.Después de esto, le preguntaron a dónde iba y dijo que a la tienda, pero al ver en su bolsillo una cantidad de mil pesos, lo siguieron cuestionando y más tarde lo subieron a la patrulla y lo trasladaron a los separos de la Policía, pero señala que fue golpeado por los mismos policías.Prueba de ello, es que mostró golpes en el rostro que asegura fueron provocados por los elementos que lo trasladaron en la patrulla. En las instalaciones de la Policía lo metieron a una celda y aunque pedía hacer una llamada para avisar a sus familiares, dice que no le permitieron el acceso a un teléfono, por lo que quedó incomunicado hasta el lunes a las 5 de la tarde, que lo dejaron en libertad.Para sorpresa de esta persona, dijo que al reclamar los mil pesos que traía en su bolsillo antes de ser detenido, no le entregaron nada, señalándole que no portaba dicho dinero.Dijo que el motivo de hacer pública su denuncia es para que se actúe por parte de la autoridad correspondiente, ya que afirma que no pueden ser tratados de esa manera ciudadanos comunes.El secretario del Ayuntamiento Daniel Vázquez Zavala, dijo que ante esta situación se actuará y pidió a la persona afectada que se acerque a él para conocer a detalle e iniciar una investigación y en su caso sancionar.