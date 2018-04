La colocación de parquímetros como una opción para regular el uso de estos espacios en la vía pública divide opiniones entre colonos y comerciantes.

Dejan sin lugar a clientes de Zona Piel



“Pero hay otra cosa, que ese dinero de los parquímetros sea para obras de la zona que tiene muchisímos años que no se le ha hecho nada y está completamente en la ruina, si se fija las banquetas están en malas condiciones, entre otras tantas cosas”, añadió el comerciante.



“Por decir viene una persona de Colima, estaciona su camioneta para ir a comprar zapatos luego regresa y ya no está la placa, ya le tumbaron 300 o 400 pesos, y por eso ya no se llevó un par de zapatos por tener que pagar la placa.



“Cheque ahorita el horario y venga en la tarde y van a estar los mismos carros y sí estaría bien que pongan los parquímetros para que la gente y sobre todo los locatarios se enseñen a respetar porque les ponen una multa y ya”, opinó.



“Nunca han venido a preguntarnos ni nos han hecho alguna encuesta, sólo son rumores que se escuchan pero nunca nada formal”, dijo.



“A mí si me gustaría que los pusieran porque todos los carros que están aquí son de los locatarios o trabajadores, todos, todos, no hay ni uno que sea de un cliente o de un comprador entonces en eso sí estoy de acuerdo porque ya no podrían apartar un lugar”, expusó el conductor José de Jesús Hernández.



“El parquímetro sí nos serviría porque yo prefiero que el cliente encuentre donde estacionarse cerca de mi negocio. Aquí no vinieron a preguntarnos nada, a lo mejor de aquel lado del bulevar. Sí supimos cuando dijeron que ya los iban a poner pero no sabemos qué pasó”, comentó.



Existe un proyecto, pero está detenido



“Nuestro trabajo desde la Dirección de Innovación consistió en hacer una serie de ‘cuadros fríos’ en los que se comparaban diferentes opciones con diferentes características, pero nos encontramos con que no había una comparación directa y era como comparar un carro con una bicicleta.



“Se consideró todo lo anterior y a la hora de delimitar en qué espacios de León tenían sentido los parquímetros identificamos que el gran problema está en el Centro y Zona Piel, que se han definido como los dos polígonos candidatos”, indicó.



“Se escucharán todas las voces, es decir a comerciantes, vecinos y conductores”, subrayó Castresana.



“Aunque en un principio el comercio local siempre rechaza los parquímetros porque entiende que hay un afán de recaudación y de impuesto, la realidad es que en ningún lugar del mundo una vez instalados son retirados.

“Por la razón de que los comerciantes descubren que llega mucha más gente, también hay que considerar que dentro del Ayuntamiento lo que hemos hecho es considerar todos los elementos de un proyecto de este tipo”, agregó.



“Tránsito es la dirección encargada de valorar las alternativas y definir por cuál modelo económico o de inversión tiene interés para después reunirnos con la sociedad civil, recoger las opiniones y después iniciar con los procesos de licitación o concesión de los parquímetros”, sostuvo.



Además del Centro y la Zona Piel existen otros lugares alrededor del eje del Malecón así como en los alrededores del Parque Hidalgo que son susceptibles por la gran afluencia de entrada y salida de autos que valdría la pena analizar, agregó el funcionario municipal.

En el Centro los rechazan



“Claro que no nos beneficiaría porque la situación económica es caótica, el alza a la gasolina, al gas, esto no nos daría ningún beneficio. La gente en lugar de pagar estacionamientos públicos prefiere dejar sus vehículos en la calle para ahorrarse 10 o 20 pesos para mejor gastarlos en su familia.

“Las autoridades nunca se han acercado a preguntarnos qué pensamos de los parquímetros pero también es cierto que los mismos comerciantes no han respetado las zonas destinadas para los clientes. Si lo van a hacer tiene que ser un proyecto donde ganen los comerciantes, los ciudadanos y el Municipio, lo dejó como punto final”, recalcó.

