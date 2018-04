Critican pago a hija de Leticia Villegas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Regidores del PRI y PVEM criticaron que por afectaciones por obras del bulevar Río Mayo, en el Barrio de San Miguel, mientras a la hija de una diputada se le pagará más de 1.5 millones de pesos por 246.62 metros cuadrados, el Ayuntamiento no quiso pagarle a una mujer de la tercera edad y escasos recursos 44 mil pesos por 2.46 metros cuadrados de su propiedad.Sin embargo, esta semana en el Comité de Adquisiciones se precisó que por metro cuadrado se le pagará 15 mil 254 pesos a Petra Ramírez Cisneros y 6 mil 427 pesos a Laura Leticia Vázquez Villegas, hija de la diputada panista local con licencia y candidata a síndica, Leticia Villegas Nava.Por esta obra se verán afectados ocho propietarios más, sin embargo, la afectación más costosa es la de Vázquez Villegas.Ella es propietaria de una construcción que abarca una superficie de 351.50 metros cuadrados y con la obra del bulevar se le verán afectados 246.62 metros.Catastro valuó este terreno en un millón 599 mil 100 pesos, el Colegio de Valuadores en un millón 571 mil pesos, pero el Ayuntamiento decidió pagar la media, es decir, un millón 585 mil 50 pesos.También decidió pagarle la media a Petra Ramírez, 38 mil 500 pesos, por 2.48 metros cuadrados afectados de un total de 4.7 metros, aunque el valor máximo en que fue valuada la afectación es de 44 mil pesos.Ayer en sesión de Ayuntamiento, el regidor del Partido Verde, Gerardo Fernández González, reprochó que se le fuera a pagar tanto a la hija de Leticia Villegas.En respuesta, el síndico panista Roberto Novoa Toscano señaló que este proyecto tiene muchos años y que no por ser quien es la afectada se va a dejar de hacer una obra prioritaria.Otro ediles panistas, Alejandro Alaniz Rosales y Ana María Carpio Mendoza, dijeron que el interés general debe prevalecer.“En ningún reglamento ni ninguna ley dice que los que nos venimos a sentar aquí no puedan tener propiedades nuestros hijos o nosotros, y si una afectación se hace por un bien común tiene que ser pagado por igual. No hubo en nuestra decisión ningún criterio favoritista a ninguna persona, fue general y basado en este análisis”, justificó Carpio Mendoza.Sin embargo, la edil priísta suplente, Sandra Carmona Muñoz, señaló que en comparación con la hija de Leticia Villegas, a Petra Ramírez, una mujer de escasos recursos, se le iba a dar muy poco, por lo que pidió que se le pagara el valor máximo de su afectacion, es decir, 44 mil pesos.“La persona afectada es una señora de 70 años y de escasos recursos, es por eso que quiero proponer que la afectación se pague con el valor comercial y no con la media y es una diferencia mínima de 5 mil 500 pesos”, señaló.Para concluir la discusión, el regidor panista José Luis Manrique Hernández propuso hacer una cooperación entre los regidores para pagarle esos 5 mil 500 pesos a Petra Ramírez.