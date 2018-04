YA HAY FECHA 

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Si no hay cambios de última hora, el alcalde Héctor López Santillana pedirá licencia al cargo el próximo jueves 19 de abril para dedicarse a hacer campaña para buscar la reelección.La licencia se haría efectiva a partir del viernes 20 de abril, por lo que ya comenzaron los preparativos para recibir al síndico Luis Ernesto Ayala, quien se perfila como alcalde interino.De asumir Ayala habrá otro cambio, el zapatero David González Flores se convertiría en segundo síndico y haría mancuerna con Roberto Novoa Toscano, ex presidente de Anpic, quien relevó en el cargo de primer síndico a Carlos Medina Plascencia.Con la solicitud de licencia del alcalde Héctor López Santillana los integrantes del gabinete aseguran su cargo al menos por unos meses y es que según se sabe a menos que alguno se porte muy mal no se contemplan cambios mientras duren las campañas, después quien sabe.Más vale que los integrantes del gabinete no se confíen, pues de ganar López Santillana nuevamente la elección del próximo primero de julio, los cambios no solo serán necesarios sino obligatorios.El año pasado cuando trascendió que el PAN estatal, el gobernador Miguel Márquez Márquez y el candidato Diego Sinhué Rodríguez Vallejo dieron su respaldo a Héctor López para que buscara la reelección, también se supo que una de las condiciones fue que tendrá que hacer cambios en su gabinete, no todos tendrán trabajo en el próximo trienio.Son pocos los policías de León y ahora habrá otro grupo que tendrá que salir de las calles para desempeñar las funciones de escoltas de quien asuma el cargo de alcalde interino, esto debido a que el alcalde Héctor López Santillana, quien se va a hacer campaña se llevará al equipo de escoltas que tiene asignados y el ex alcalde Octavio Villasana tampoco ha renunciado al equipo que tiene.No se sabe a ciencia cierta cuántos policías están asignados a tareas de escoltas de los funcionarios leoneses y en la lista de quienes tienen esta prestación en la administración municipal están además de los dos últimos alcaldes, otros funcionarios como el secretario de Seguridad Luis Enrique Ramírez Saldaña y el subsecretario Francisco Becerra, pero también algunos directores de esa dependencia.Ahora la administración municipal tendrá que destinar otro equipo de policías para la seguridad del alcalde interino, por lo que respecta a López Santillana legalmente tiene el derecho de mantener a su equipo de escoltas a pesar de que se va a hacer campaña.No todos los socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción están contentos con la postura que asumió su líder en Guanajuato Javier Padilla Guerrero tras la asignación directa que hizo el gobierno del Estado de la concesión por 30 años del libramiento Silao.Los constructores guanajuatenses que forman parte de este organismo empresarial ni enterados estaban de este proceso de negociaciones entre el Estado y Grupo México para llevar a cabo la obra, pero al final optaron por no hacer olas y mejor se quedaron calladitos.Pero la decisión de no cuestionar al Estado del porqué no se les tomó en cuenta no convence a todos los afiliados, quienes esperaban que su líder fuera un poco más crítico para que no vuelva a ocurrir que los hagan a un lado de proyectos tan importantes.Por ahora la CMIC tendrá que conformarse con esperar para ver si Grupo México quiere darles una rebanada del pastel y les pueda otorgar subcontratos para participar en esta obra millonaria.Al dirigente estatal del PRI, Santiago García López, ya se le vino el tiempo encima, antes de hoy a las cinco de la tarde está obligado a responder a la solicitud que hizo el alcalde Edgar Castro Cerrillo para que le expliquen porqué no pudo buscar la reelección en la capital del Estado.El Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato emplazó al Comité Directivo Estatal del PRI a resolver la queja del edil y le ordenó entregar el expediente para su revisión en un plazo máximo de 48 horas y esa fecha se cumple esta tarde.En caso de que el tricolor no responda la queja que realizó Castro Cerrillo avanzaría y el Tribunal tendría solo un versión de los hechos para emitir una resolución y le daría la razón al edil respecto a que no se respetaron sus derechos políticos, puesto que el que calla otorga, ¿no?.El gobernador Miguel Márquez Márquea se reunió ayer con el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida.Por la tarde el mandatario estatal informó que se trató de una mesa trabajo en la que se abordaron temas relacionados con la gobernabilidad, seguridad y prevención en Guanajuato.