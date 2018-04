Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Lo logramos una vez más, llegamos al viernes, y dando seguimiento al tema de la cadena hotelera japonesa interesada en llegar a León, le compartimos que la próxima semana directivos visitarán la ciudad para conocer las opciones de terrenos existentes para asentar su inversión.Toyoko Inn es la compañía que podemos adelantarle estaría llegando a León, tiene su sede en Kamata Ota, Tokio.Los expertos en estos temas de nuevas inversiones nos cuentan que el concepto de estos hoteles se compara con los de la cadena Holiday Inn, para que tenga una idea más cercana del formato que ofrecerían.En unos días más, si todo avanza como hasta ahora, podremos confirmarle su llegada. Por lo pronto le aseguramos que el interés es real, que ya hubo pláticas con las autoridades, y en caso de convencer algunos de los terrenos que se les propondrán, Toyoko Inn se sumará al centenar de hoteles que al concluir el año existirán en el estado de Guanajuato.Carlos Rivas, director de Combustibles Exxon Mobile México, tiene programado la siguiente semana un vuelo con destino a León, Guanajuato.¿La razón? La presentación del arranque de gasolineras que Servicio Mobil tendrá en el estado de Guanajuato.El anuncio de inversión y número de unidades proyectadas para esta zona de México se realizará justamente en la inauguración de su estación, la cual estará ubicada sobre el bulevar Aeropuerto, en Fracciones de San Carlos.Al evento está invitado el gobernador Miguel Márquez Márquez y José Antonio Lomelín Alba, socio.La semana pasada, Rivas estuvo presente en San Luis Potosí donde presentaron su plan de crecimiento, en el caso de la ciudad potosina hicieron alianza con Combured para poner en marcha 35 gasolineras.Para las estaciones que están abriendo en el Bajío, entre ellas las consideradas para Guanajuato, se abastecerá de las plantas de almacenamiento del parque industrial WTC en San Luis Potosí y la presentada en noviembre pasado en San José Iturbide.En entrevista con el portal de negocios Forbes México, Carlos Rivas mencionó que ellos no van a construir, no van a rentar y no van a operar las estaciones, sino será por medio de sus socios.Su plan es desarrollar relaciones estratégicas con empresarios gasolineros para que comercialicen sus combustible importado desde Texas.En 2017, en el estado de Guanajuato se llegó a la cifra cercana de 2 millones de pasajeros entre vuelos nacionales e internacionales, y la proyección es que en este año la cantidad presente un crecimiento.Tan solo entre enero y febrero la cifra ya registró un aumento del 20% en comparación a lo sucedido en los mismos meses pero de 2017.La razón es que varias aerolíneas han ampliado sus vuelos y otras más la capacidad de asientos para diversos destinos, haciendo un recuento rápido está Cancún con 4 vuelos, California también ya tiene 4 vuelos, Texas tiene dos y viene un tercer vuelo a San Antonio; Houston se prepara uno más; otro con destino a Detroit; Atlanta pasó de uno a dos y con aviones más grandes, de acuerdo a datos proporcionados por Sectur Guanajuato al frente de Fernando Olivera Rocha.Ayer, platicando con Octavio Aguilar, subsecretario de Promoción Turística, nos compartía que en la próxima edición del Tianguis Turístico en Mazatlán, irán preparados con una amplia gama de opciones para que los visitantes disfruten de diversos circuitos de alimentos y bebidas en su estancia por Guanajuato, entre ellos el del queso que presentarán por primera vez.Además del circuito del nopal en Valtierrilla, la cajeta en Celaya, la fresa en Irapuato y el de vino, tequila y mezcal son las opciones que buscan seguir creciendo en el número de personas que son parte de estas experiencias; de acuerdo al Observatorio Turístico un 9% de las personas que visitan Guanajuato es por la gastronomía.En lo que respecta a operadores turísticos ya suman 44, cifra que contrasta con los 20 que iban en las primeras ediciones.Para finalizar la columna y también la semana, le decimos que directivos de la cadena hotelera The Ritz Carlton no descartan de sus planes llegar al estado de Guanajuato.Sabemos que al menos ya han existido pláticas con autoridades y el interés persiste, en caso de concretarse sería en San Miguel de Allende la ciudad con mayor posibilidad de que se instalen.