Alertan por ‘lista negra’

A nivel nacional existen 4 mil 737 empresas señaladas de manera definitiva por generar facturas apócrifas.Hasta el primero de abril de este año, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) señaló a 7 mil 195 empresas en la lista negra.El artículo 69-B del Código de la Federación prevé enlistar y notificar a los contribuyentes que presuntamente simulan operaciones y emiten facturas apócrifas.El listado considera tres situaciones: desvirtuado, definitivo y presunto; de la totalidad de empresas, 2 mil 336 están como presuntos, es decir, las empresas deben presentar documentación que les permita deslindarse, y sólo 122 fueron desvirtuadas.Identificar a los proveedores que están en la lista negra del SAT es el primer paso para evitar caer en transacciones ficticias, recomendó César Iván Martínez Hernández, socio de impuestos y servicios legales en Doloitte, durante la conferencia ‘Facilitación del cumplimiento fiscal’ organizada por la Cámara de la Industria de Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG).Algunos indicios para sospechar de una empresa es cuando ésta no cuenta con infraestructura, no tiene movimientos registrados y operan en domicilios diferentes al que refieren en su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), detalló el especialista.Regularmente estas compañías no se dan de baja ante el SAT, tienen ingresos y egresos parecidos en sus declaraciones, pueden estar domiciliadas junto con otras empresas. “Si no existe infraestructura no existe la operación que presume en la obligación de probar”.La invitación del especialista es que los empresarios se den a la tarea de revisar el listado para evitar verse involucrados en la simulación de movimientos, principalmente evitar comprar facturas, porque acarrea un problema legal en el que se involucran embargos de bienes y multas.“Las empresas que venden facturas, su estrategia es estar en ciudades pequeñas para evitar que la autoridad las detecte”.El porcentaje de empresas que revisan el listado es muy bajo, actualmente existen herramientas que facilitan el proceso de manera atomizada.