Aprueban uso de gas pimienta para defensa personal

"Se genera una polémica a raíz de una declaración de un secretario de quien no diré su nombre, pero ustedes saben de quien estoy hablando, aunque tenemos un ambiente muy difícil en este municipio, les adelanto que mi voto será a favor de la reforma".

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El pleno del Congreso del Estado dio luz verde a lacomo mecanismo de autodefensa para hombres y principalmente, mujeres.Los legisladores locales aprobaron una reforma del Código Penal para legalizar el uso de dichos mecanismos de defensa, ello ante la demanda de mujeres.La reforma al artículo 179 del Código Penal fue propuesta por el gobernador Antonio Gali Fayad y se originó por la polémica del titular de seguridad en la capital.La diputada del PRD, Socorro Quezada Tiempo, condenó que la reforma se originara por la declaración del titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) en Puebla, Manuel Alonso García, quien abrió la posibilidad deConsideró que no era necesaria una reforma de esta naturaleza, pero celebró que sus correligionarios den los pasos para evitar que las mujeres sufran más violaciones a sus derechos humanos.La propuesta fija que será legal el uso de armas o instrumentos electrónicos, siempre que su uso no provoque perdida del conocimiento o arriesgue la vida de la persona.Sin embargo, no se especifica cuánto es el voltaje permitido en un arma o instrumento electrónico, para evitar que la persona pierda el conocimiento o la vida.En el gas se permitirá quesean legales en Puebla, siempre que no superen los 150 gramos.En ambos casos, la reforma al Código Penal establece que sólo deben producir efectos pasajeros en el organismo humano.El 18 de marzo, Manuel Alonso García, declaró que lasSu declaración fue tras el intento de violación y posible estrangulamiento que sufrió Irlanda "N", estudiante de la Universidad Iberoamericana el 13 de marzo a manos de un sujeto desconocido que la llevó a un terreno baldío para tratar de cometer el delito.