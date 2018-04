"hay más democracia en Guatemala que en México", dijo.



"Le gano en otras cosas, yo soy también graduado en la Universidad de la Vida, en la Rolando Calles, exactamente (…). Yo recojo los sentimientos del pueblo, el pueblo es hábil, me ha enseñado muchas cosas y nunca jamás voy a traicionarlo", expresó.

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia,, afirmó que no existe democracia en, lo que es una vergüenza;recordó que en los últimos 35 años, de 1972 a la fecha, el promedio de crecimiento económico del país fue de 2% anual, insuficiente para generar un desarrollo real.López Obrador se reunió en la plaza cívica Dr. Gustavo Baz, frente al palacio municipal de, con unas cuatro mil personas, en su gran mayoría simpatizantes deprovenientes de municipios de esta región del Estado de México.El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia dijo que no existe democracia en el país, lo que es una vergüenza, consideró.ofreció que a partir delhabrá "" en nuestro país, ya que desterrará los fraudes electorales, la compra del voto y la corrupción.El líder demencionó que de 1940 a 1970fue escenario del llamado desarrollo estabilizador o desarrollo compartido y el país registró crecimiento promedio anual de 7%, aunque a partir de 1972, los últimos 35 años, el promedio de crecimiento es de 2% anual, al que si se descuenta el crecimiento de la población es de cero crecimiento.Dijo que la deuda pública aumentó considerablemente en los últimos años, pues con Vicente Fox era de 1.7 billones de pesos; de 5.2 billones con Felipe Calderón, y el actual presidente Enrique Peña Nieto la dejará en 10 billones de pesos.se comprometió a que logrará un crecimiento promedio anual de 4% y convertir a México en una potencia, ya que "", entre ellas el petróleo, gas, oro, plata, cobre y miles de hectáreas de predios.Al término del acto,presentó a su esposa: "ella es mi asesora, ella me aconseja, porque tiene más preparación académica que el que les habla", pues ella es doctora en Letras y Literatura.anunció que visitará losy se comprometió a regresar a la plaza Gustavo Baz de Tlalnepantla "".Junto al templete, del lado derecho, fue colocada una manta que decía: "AMLO estamos contigo. Te pedimos respaldes y hagas respetar la asamblea y voluntad de la militancia de Ecatepec".