Apagan el incendio en Nicaragua; arrasó con 5 mil hectáreas de bosque

El Gobierno de Nicaragua logró apagar el incendio que porardió en la reserva de biósfera Indio Maíz"Hemos controlado y extinguido el fuego", dijo este viernes la vocera del Gobierno Rosario Murillo, quien reconoció el trabajo de mil 500 personas entre Defensa Civil, Ejército y voluntarios que han trabajado en la zona para controlar el siniestro detectado el pasado 3 de abril.El fuego no se pudo apagar antes debido a las condiciones geográficas, el acceso al agua y por el comportamiento de los vientos en ese lugar -una zona selvática-, lo cual llevó al Estado a pedir ayuda a gobiernos de México, El Salvador, Honduras y Estados Unidos.Durante todo el desastre, sólo un joven lugareño de la reserva que colaboraba en atacar el fuego resultó con quemaduras de segundo grado en las piernas, pero se encuentra estable.“Ahora viene lo más importante después de haber controlado el fuego: evaluar daños y tomar medidas contra los que provocaron el fuego, que el mismo Gobierno ha aceptado no se encendió naturalmente, sino que fue provocado”, dijo a The Associated Press el ambientalista y científico Jaime Incer Barquero.El presidente Daniel Ortega dijo el jueves por la noche que las autoridades correspondientes realizan una investigación sobreLa región es el hogar de indígenas Rama y Kriol, así como de una amplia variedad de animales representativos de la fauna centroamericana, como las lapas verde y roja, de la familia del loro y que se encuentran en