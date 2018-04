"James Comey es un FILTRADOR Y MENTIROSO demostrado. Prácticamente todos en Washington pensaron que debería despedirlo por el terrible trabajo que hizo, hasta que, de hecho, fue despedido", escribió el republicano en su cuenta de Twitter.



"Filtró información CLASIFICADA, por la cual debería ser procesado. Le mintió al Congreso bajo JURAMENTO", aseguró el Presidente sobre una audiencia ante el Senado donde Comey aseguró que Trump lo había presionado para dejar de investigar a su ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn.



"Él es un débil y un canalla deshonesto que fue, como ha demostrado el tiempo, un terrible Director del FBI (...) ¡Fue un gran honor despedir a James Comey!".

atacó al ex director del FBI James Comey tras la publicación de fragmentos sobre su libro, en el que describe al Mandatario como egocéntrico, desconectado de la verdad, y similar a un jefe de la mafia.Incluso, Trump llamó a comenzar una investigación contra el funcionario que despidió en 2017 y cuyo libro "Una lealtad mayor", será publicado la próxima semana.En el libro, el ex funcionario asegura queestá obsesionado con desmentir una historia no verificada sobre que viajó a Moscú y contrató prostitutas para que orinaran en una cama donde se habría hospedado antesLa historia aparece en un expediente de investigación privada hecho por el ex agente británico Christopher Steele, que fue filtrado a la prensa el año pasado.Este viernes durante una entrevista por televisión, Comey aseguró que, hasta donde llegaba su conocimiento, no podía desmentir la historia.