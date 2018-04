Confirman asesinato de 3 periodistas de Ecuador

“Más allá de los esfuerzos realizados hemos confirmado que estos criminales parecería que nunca tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos... lo único que han querido es ganar tiempo”.

"no solo estos tres colegas sino también los pueblos de Ecuador y Colombia, y el periodismo de toda América Latina, han sido ultrajados por este tipo de crimen inhumano y atroz que creíamos desaparecido de la región".



"En esta hora de luto y dolor, exigimos Justicia y Protección, así como el fin de la Impunidad, en nombre de los miles de periodistas que a diario arriesgan sus vidas para mantener al público informado".

Los tres integrantes del equipo periodístico del diario El Comercio presuntamente secuestrados por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)dijo el viernes el presidente ecuatoriano Lenín Moreno.En tanto, ambos países lanzaron una ofensiva militar en la región fronteriza donde los comunicadoresafirmó Moreno en rueda de prensa.El mandatario agregó que dispuso el despliegue de las unidades élite y de la Policía a la frontera y la reanudación de las operaciones militares en esa zona.Por la tarde, la delegación de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para los diálogos de paz con el Gobierno de Colombia en Quito, expresó en un comunicado su solidaridad a EcuadorIdentificó a los agresores como “bandas narco-paramilitares” dedicadas al negocio del narcotráfico “y no a la lucha revolucionaria, así algunos de sus integrantes hayan pertenecido en el pasado a las FARC”.Poco después, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dijo en un comunicado queEn tanto, el Presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo en Lima, Perú, donde inicia la Cumbre de las Américas, que “ya comenzamos las operaciones (militares) del lado colombiano, como comenzaron las del lado ecuatoriano”.El Gobierno ecuatoriano ofreció una recompensa de 100 mil dólares por información que conduzca a la captura de alias “Guacho”, líder del grupo disidente de las FARC que habría tomado cautivos a los comunicadores.Tras la intervención de Moreno, el coronel de Policía Polivio Vinueza dijo que el Gobierno hace gestiones con la Cruz Roja Internacional y la Iglesia católicaEn un comunicado al que tuvo acceso The Associated Press, los secuestradores, que se identifican como Frente Oliver Sinesterra, solicitaron “a los organismos internacionales que hagan el trámite respectivo para retirar los cuerpos de los periodistas y sus respectivas pertenencias”.mientras estaban concentrados frente al Palacio de Gobierno en el centro de Quito.Por su parte, la cancillería de Argentina manifestó “enérgica condena al asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra y reafirma su compromiso con la libertad de prensa y el trabajo de los comunicadores sociales”.