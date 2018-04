Entérate de todo sobre el ataque militar de EU a Siria

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Entérate sobre lo que sabemos y lo que no acerca de la última ofensiva militar decontra el gobierno sirioTras una semana de amenazas,lanzaron un ataque conjunto contra blancos relacionados con desarrollo y almacenamiento de armas químicas, que denominaron "objetivos precisos" enDe acuerdo con el, fue un ataque breve contra tres objetivos específicos: un centro de desarrollo y almacenamiento de armas químicas en los suburbios de Damasco, un centro de almacenaje en la ciudad de Oms y el tercero contra un centro de comando.participó con avionesy bases desde el mar.informó que participó en esta ofensiva con 4 avionesque lanzaron misilescontra objetivos a 15 millas al oeste de la ciudad de, donde había agentes químicos almacenados.no especificó en un primer momento cómo fue su participación.ha reportado ataques contra Damasco, la capital del país. También informó que han interceptadoEl sábado 7 de abril la ciudad siria de, en el bastión de(que era defendido por fuerzas opositoras al gobierno sirio) sufrió un ataque en el que, de acuerdo con organizaciones civiles sirias (Cascos Blancos y el Observatorio Sirio de Derechos Humanos), se utilizaron armas químicas con un saldo de más de 40 personas muertas y 500 heridos. Esa versión no pudo ser confirmada por organismos independientes, sin embargo, lainformó que los heridos en el lugar presentan síntomas consistentes con ataques con armas químicas. Hasta el momento no se ha precisado qué sustancia pudo haber sido utilizada, aunque se sospecha que fue gas cloro.eñaló que se utilizó un "".Las imágenes difundidas tras el ataque en Duma mostraban familias enteras muertas dentro de su casa, algunas con espuma en la boca.El gobierno sirio, encabezado por Bashar al-Assad, y Rusia, su principal aliado, han descartado que hubiese ocurrido un ataque con sustancias químicas y aseguran que todo ha sido un "" de occidente para justificar un ataque contra Siria.A lo largo de la semana tantocomolanzaron amenazas ante una eventual respuesta militar contra Siria, por lo que se teme una escalada en el conflicto entre ambos países.El miércoles, el Presidente deadvirtió:El Kremlln, por su parte, advirtió que cualquier ataque contra objetivos sirios sería respondido.No. A lo largo de los siete años de la guerra civil ense han documentado al menos cinco ataques, aunque algunas fuentes mencionan hasta 50.El 7 de abril de 2017realizó un bombardeo contra posiciones militares sirias en respuesta a un ataque con armas químicas contra la población civil del queresponsabilizó al gobierno de