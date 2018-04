Adultos mayores se quedan sin medicamentos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Por dos días consecutivos no se atiende a los adultos mayores del programa 65 y más, en Purísima del Rincón.De acuerdo a usuarios del programa, desde el miércoles han acudido para la renovación de su tarjeta de cobro, sin embargo luego de varias horas de espera se les ha indicado que regresen al día siguiente.Cabe señalar que varios de los adultos mayores que buscan el servicio provienen de diferentes puntos de la ciudad, lo que incluye comunidades.dijo Tomasa de 74 años.También indicaron que anteriormente no les había pasado una situación similar, pero que lamentablemente la persona que los atiende ya tenía varios días sin acudir.Otra queja con respecto al servicio es que en la sucursal bancaria les indican que deben de marcar al teléfono 01 55-46-31-2669, sin embargo no les responden.Del grupo de 20 personas que llegaron a solicitar atención, ninguna se quedó para después de la 1:00 de la tarde. Y al momento en que se buscó al personal de SEDESOL, no había nadie en el escritorio del módulo de atención.