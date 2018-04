Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

No cabe duda, que ahora se ha puesto de moda, gracias a AMLO, lo que se denominó en una época de México, como “Desarrollo Estabilizador. Acudo a la definición de Wikipedia, que abarca la época de 1952 a 1970, que es definido como un modelo económico en que se buscaba la estabilidad, para lograr un desarrollo económico continuo y mantener a la economía libre de la inflación, de déficits en la balanza de pagos, así como devaluaciones. Este modelo se desarrolló durante los sexenios de Ruiz Cortines, López Mateos y finalmente en el sexenio de Diaz Ordaz. En 1946 las exportaciones de Estados Unidos a México, con el fin reciente de la segunda guerra mundial, aumentaron considerablemente, al extremo que México mostró déficit en la balanza de pagos, sobre todo con esa nación. Estas bondades del Desarrollo Estabilizador, no habían sucedido hasta el año de 1950, las grandes inversiones gubernamentales y el control de los salarios, ocasionaron que el mercado interno se estrechara y que la inflación aumentara. Sin embargo, Ruiz Cortines adoptó una política que fue seguida fielmente por sus sucesores, que se basó principalmente en el proteccionismo del mercado interno, diciendo no, a las importaciones y exportaciones, es decir un mercado que se encontraba artificialmente bien, pues se dio ampliamente la protección de las industrias del país, cerrando las fronteras, con las consecuencias que se vieron después en los sexenios de Luis Echeverría donde sabemos sus consecuencias, como la alta inflación y la devaluación del dólar que se dio principalmente en el año de 1976. El campo se hizo dependiente de los subsidios oficiales, por lo que no alcanzó a industrializarse adecuadamente, al igual que las empresas industriales, que estaban acostumbradas al cierre de fronteras que las protegía, ya que no tenían una verdadera competencia que las obligara a ser cada día más eficientes. Es de hacerse notar, que la economía mundial, también creció como la espuma y que prevalecía el control de cambios, lo que fue aprovechado por nuestro país, hasta que vino la debacle que todos conocemos, excepto los jóvenes que no vivieron esas épocas. México durante el Desarrollo Estabilizador, debía producir lo que consumía y por eso nos vimos muy limitados en la adquisición de diversos bienes, los cuales no existían en nuestro país. El crecimiento sostenido durante esos años, costó generar condiciones que resultaron negativas para los años subsecuentes y provocaron un elevado endeudamiento y un creciente déficit gubernamental. AMLO, anunció a los inversionistas, su pretensión de “retomar las lógicas que funcionaron, ajustarlas a las condiciones actuales y aplicarlas con una visión política distinta, sin revivir el modelo del pasado y aplicarlo de manera mecánica”. Sin embargo, pensamos que no va a cumplir en caso de que gane las elecciones. Por ejemplo, ha dicho que impondrá precios de garantía por arriba de los precios de equilibrio, lo cual generará sobre oferta, esto aplicable al maíz, frijol, arroz, trigo, sorgo, leche carne de res, pollo y puerco, huevo y pescado, entre otros, según menciona en su articulo Manuel Suárez Mier. Estas ideas resultan obsoletas en las épocas actuales, pues no se da a nivel mundial los precios de garantía ni la economía cerrada, ni los precios fijos en las monedas extranjeras, como lo tenía del Desarrollo Estabilizador. Igualmente, pernicioso resulta la detención de la construcción del nuevo aeropuerto de México que es muy necesario, tomando en cuenta las demandas de servicio, ya no sólo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Se menciona la construcción de dos refinerías, que se terminarían al término de su posible mandato, sin tomar en cuenta que la gasolina está siendo sustituida por los vehículos eléctricos y que no es ningún negocio productivo. Por estas y muchas otras razones, el programa económico que propone AMLO, ha sido reprobado por los empresarios, pues carece de la sustentabilidad adecuada, ya que los ingresos presupuestales son muy limitados en su flexibilidad