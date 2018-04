LA CORRUPCIÓN DE PEMEX

[email protected]

Las pérdidas de Pemex las paga el pueblo con la carestía de la gasolina. Somos una nación productora de petróleo y éste es caro. Una de las causas de esta carestía, es por la corrupción de los funcionarios de Pemex.¿Esa precisamente será la estrategia del gobierno que a raíz de esa corrupción estemos de acuerdo en la venta de esta empresa a los extranjeros? Porque esa ha sido la estrategia de los gobiernos pasados. Por ejemplo Telmex se vendió al prestanombres y corrupto de Carlos Slim, exponiendo como argumento que no generaba utilidades y que el sindicato de esta empresa era un gigantesco pulpo que la exprimía y no le permitía tener utilidades. Otro caso similar fue el de los Ferrocarriles Nacionales, que se decía que su sindicato era muy poderoso y que iba a llegar el momento que no iba a haber recursos de la empresa para pagar las pensiones y jubilaciones, por lo que era mejor venderla a los extranjeros. Así cuando Kansas City la compró, debíamos estar muy agradecidos con ella por este “favor” tan grande que nos hicieron al adquirirla.En días pasados Pemex informó, sin pudor ni vergüenza, que el año pasado perdió por “ordeña” 30 mil millones de pesos, que fue lo doble de lo que perdió en el 2016. El estado de Hidalgo ocupa el primer lugar en tomas clandestinas y Guanajuato es el segundo. En este cuantioso robo de combustible es evidente que hay un contubernio entre funcionarios de Pemex y delincuentes. Cuenta Pemex con tecnología para detectar las bajas de presión de las tuberías pero no la usan. Tienen también drones para estar monitoreando los oleoductos, pero no las aplican. Toda la tecnología de que disponen para detectar y parar esta fuga de combustible no la usan porque es obvia esta colusión entre funcionarios de alto nivel y los delincuentes.Y de este robo ¿Cuál es lo real y cuanto es lo que esconden los funcionarios de Pemex? Porque dicen que se robaron determinado número de litros, pero ellos son juez y parte y se despachan con la cuchara grande. Pueden decir que hubo un robo de determinado número de barriles, pero puede ocurrir que realmente haya sido la mitad de lo que dicen, lo robado, y que ellos se queden con la otra mitad. Por eso no les conviene parar estos robos, porque a río revuelto ganancia de pescadores. A final de cuentas podría estar ocurriendo que la mayoría de lo que se dice que fue combustible robado por los “huachicoleros”, realmente haya sido robado por los propios funcionarios de Pemex y en estas circunstancias, el pueblo está preparado para que el gobierno diga que la solución para evitar esta corrupción, es vender a Pemex.De hecho ya empezaron a hacer esta venta. La reforma energética permite que muchas de las plataformas petroleras sean adquiridas, como ya lo fueron, Por Carlos Salinas, Peña Nieto, Ricardo Anaya, Carlos Slim etc. Este es el trasfondo de esta reforma energética. Repartirse entre los individuos corruptos que tienen el poder, a esta empresa. Comprar plataformas a buen precio y luego rentarlas para saca el 1000% o más. Esta ha sido siempre la transa de los funcionarios que están en el poder, sean del partido que sean. El amor a la patria se cambió, por el amor a los bolsillos, llenos de dinero corrupto.POSDATA UNO.- El loco de Trump, ya quiere llevar al mundo a la tercera guerra mundial. Su belicosidad y locura ya los va a llevar a la práctica. En Siria, dizque por un ataque de armas químicas por el presidente de aquel país, le dio la justificación para invadir a este país. Pero ¡¡¡¡cuidado!!! Porque Rusia ni China lo van a permitir. Ya Estados Unidos no es la primera potencia mundial, este lugar ya lo está ocupando China y no va a permitir que USA, haga las intervenciones extranjeras que hacían antes impunemente.Pero el problema no es tanto Trump, si no de quienes pudiendo removerlo, no lo hacen y dejan que siga haciendo sus locuras. Los legisladores Republicanos y Demócratas tienen el poder para hacerle un juicio político por tantos delitos que ha hecho, empezando porque fue presidente derivado del fraude cibernético y por traición a la patria por revelar, a los rusos, secretos de Estado que afectan a la seguridad nacional del vecino país del norte.POSDATA DOS.- Pues por fin al Bronco le hicieron justicia. El Tribunal Electoral señaló los errores cometidos por el INE. El problema con el INE es que castiga y no te da la oportunidad de defenderte, Ellos checan a su arbitrio los votos y eliminan los que quieren sin dar oportunidad al afectado de defenderse, ni darle su derecho de audiencia. Afortunadamente, el Tribunal Electoral corrigió los males e injusticias realizados por el INE. Ayer sábado empezó su campaña en Guadalupe, Nuevo León, y agárrense los candidatos que ya están, porque el bronco no tiene pelos en la lengua y les va a decir sus verdades.Comentarios y opiniones a los correos:Twitter:@gonzalezmelecio