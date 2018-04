Libramiento Silao, dudas

La defensa del Ejecutivo

El gobernador Miguel Márquez apareció para dar 'carpetazo' a la polémica por la concesión a 30 años a Grupo México para construir y operar el Libramiento Norte Silao, pero las interrogantes ahí quedarán.

La rueda de prensa acompañado por el secretario de Obra Pública, Arturo Durán Miranda; la coordinadora jurídica de Gobierno del Estado, Raquel Barajas; y el representante legal de Grupo México, Javier Gómez Aguilar; sirvió para repetir una y otra vez que es legal y necesario, punto.

¿Qué nos garantiza que la oferta de Grupo México sea la mejor?, ¿por qué tomar la decisión de adjudicar directamente un proyecto de tal magnitud?, son dudas que no se responderán fácilmente.

Como dato nuevo nos explicaron que hace dos años una empresa guanajuatenses presentó una oferta pero no era viable, era un proyecto de asociación público-privado que implicaba tomar activos como la autopista Silao-Guanajuato y que el Estado debía adquirir el derecho de vía, así que pues se desechó.

¿Por qué entonces no se elaboró se tomó la decisión de lanzar una licitación pública?

Márquez Márquez presume la concesión como un modelo único donde el Estado no pone un peso.

La inversión del particular son 2 mil 243 millones, pero la utilidad estimada queda en el aire. El peaje a cobrarse al usuario tampoco está definido, que será competitivo dijo el representante del Grupo México (¿falta ver si para el usuario o para ellos?, también operan la León-Salamanca con una tarifa no baja).

“Lo puede revisar quien guste, sin ningún problema”, dice Márquez, y los primeros que deben tomarle la palabra es el Comité de Participación Ciudadano así como el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) que encabeza Arminda Balbuena, y quienes informan que están en eso.

El artículo 134 constitucional dice en su tercer párrafo que las adquisiciones y obras deben licitarse a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, oportunidad, y más.

Raquel Barajas defiende que la Ley de Concesiones del Estado, que permite la asignación directa por el Ejecutivo del Estado, no es contraria porque un párrafo siguiente del 134 dice que “cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones”.

¿La Ley que permite un amplio margen de discresionalidad cuida las mejores condiciones?, pregunta.

Curioso también la convocatoria a dirigentes empresariales para sentarlos en las laterales del presidium como un mensaje de respaldo a la concesión. Pronto aclararon que no eran un aval, que sólo acudieron a una invitación a escuchar la información de un tema en el que también tienen dudas y que ni sabían que aparecerían en la rueda de prensa. Después el Gobernador los invitó a platicar otro rato en privado.

Ahí estuvieron los presidentes, del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos; Coparmex, Jorge Ramírez Hernández; Canaco, Gabino Fernández; Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Javier Padilla; Cámara de la Vivienda (Canadevi), Ismael Plascencia Núñez; Asociación de Mujeres Empresarias Capítulo León (Amexme) Marisol Ruenes, etc.

La obra no tiene reversa, la arrancan a finales de este mes para concluirla este año. A todo vapor.

La mano azul

Quienes acusaron al gobernador, Miguel Márquez Márquez y al alcalde de Irapuato con licencia, Ricardo Ortiz Gutiérrez de bloquear en Guanajuato la recaudación de firmas de la ahora candidata independiente, Margarita Zavala, fueron sus representantes en el Estado, el exsecretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos y el coordinador de campaña en la entidad, Ygnacio Villafuerte Cruz.

Luego de anunciar que Margarita visitará únicamente León, en su paso por Guanajuato, Villafuerte y Villalobos acusaron a Márquez y al alcalde con licencia y candidato de Acción Nacional, Ortiz Gutiérrez, de no dejar que se pudieran concretar las 30 mil firmas que se esperaban en Guanajuato.

En eso debió pensar la candidata independiente, pues obviamente la relación entre el Gobernador y el Alcalde panista, con uno de sus enlaces, el exalcalde, Sixto Zetina Soto, no es para nada amistosa, por lo que las gestiones seguro fueron tensas y no dieron buenos resultados.

Por lo pronto, a Zavala no le interesa andar por Irapuato y Celaya, sino convocar a empresarios y simpatizantes en León para poder presentar su proyecto.

Quien anda muy contenta tirando tortillas hechas a mano en el comal y señalando los rezagos en pobreza y alimentación que se tienen en Irapuato, es la candidata priÍsta a la diputación federal, Claudia Navarrete, quién tiro por viaje señala al Gobierno Estatal y Municipal del abandono en la zona rural.

¿Será que la priísta y ex Delegada de Sedesol en Guanajuato no se acuerda que también ella participó en la supuesta Cruzada Contra el Hambre en Guanajuato? que generó bastantes dudas por cierto.

Porque esos más de 200 mil irapuatenses con hambre no son producto nada más del abandono municipal y estatal, sino también de los resultados de esa Cruzada, ademas de ser la zona rural el escenario de transas echas por personal de Sedesol a habitantes de las comunidades.

¿Y los principios?

En la actualidad lo que menos importa para los políticos es la ideología o los principios que dicen defender cuando están en un partido. Se cambian de uno a otro como si se cambiaran de calcetines, y aunque es una situación que se ha visto siempre, en el proceso electoral de plano se descararon.

Las alianzas entre la izquierda y la derecha son parte de este show que pone al ciudadano en complicados escenarios para sentirse identificado con alguna fuerza política o candidato. Pero en el ámbito local no ha sido la excepción, si a esto se le suma que varios servidores públicos están muy distraídos con las elecciones, pero sin querer soltar el cargo, ¿qué podemos esperar?

Un particular caso se dio esta semana, donde el regidor de la fracción panista, Israel Herrrera, fue candidateado por el Partido Verde, lo cual causó el asombro de no pocos. Y es que si alguien casado con la Administración panista había en un inicio era Herrera.

Fue cercano colaborador del alcalde panista Ramón Lemus Muñoz Ledo por más de 15 años, pero recientemente quedó demostrado que la política puede más que las relaciones de amigos. El Edil acusó que había personas que habían causado su rompimiento con el Presidente Municipal, pero no dijo quiénes. Lo que es un hecho es que cada quien busca llevar agua para su molino.

Cabe destacar que las aspiraciones del Edil se cayeron por el partido Movimiento Ciudadano, por el que pretendía de igual manera una candidatura a una diputación o a la Presidencia Municipal, pero un grupo al interior del partido del “movimiento naranja” salió ganón y lo dejaron fuera.

Otro que quedó fuera de la repartición de candidaturas fue el regidor de Movimiento Ciudadano, Ricardo Torre, quien también le dijo adiós a los naranjas y se fue con el Verde, como suplente de Israel. Con ellos serán ya siete los miembros del Ayuntamiento que están pensando en una candidatura o aunque sea en una suplencia, como el recién llegado priísta, Carlos Avilés, quien es suplente del candidato del PRI a la diputación federal del distrito 12, Rodolfo Segura. Otras que ya hemos mencionado son las panistas Adriana Audelo y María Eugenia Mosqueda, la priísta Montserrat Vázquez y la del Verde, Blanca Elena González.

De todo está pasando en estas elecciones, donde están con un ojo al gato y otro al garabato los de siempre, que no pretenden ni tener la decencia de esperar al menos tres años para volverse a postular.

Santiago, horas extras

El dirigente estatal del desdibujado PRI, Santiago García López, está en tiempos extras.

El 12 de abril formalmente cumplió con los cuatro años de su encargo, los que marcan los estatutos. Lo que priva es la incertidumbre pues ni se ha anunciado alguna prórroga pero tampoco si es que ya se va.

Hace cuatro año tomaba protesta en un lleno Auditorio del Estado con el arropo del entonces presidente nacional del PRI, César Camacho, y de la secretaria general, Ivonne Ortega. A ese puesto llegó luego de una elección interna en la que venció al “arroyismo” representado por el celayense Alejandro Lara. Eran los tiempos de Gerardo Sánchez, Miguel Ángel Chico y Bárbara Botello, en el mismo equipo.

Después vinieron los desastrosos resultados electorales del 2015 y a cada paso, un nuevo conflicto.

El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, visitó León en septiembre del 2016, y no volvió más. Delegados del Comité Nacional tricolor van y vienen y el desquebrajamiento no se detiene.

Santiago no tiene la culpa claro está de todo lo que pasa en el PRI, pero sí de lo que no pasa. Se le critica ausencia de liderazgo, falta de trabajo, poca estructura de partido, débil oposición política, etc.

En el Congreso su paso como legislador está igual que en el PRI, sin pena ni gloria. Y para muestra la última Glosa del VI Informe de Gobierno, y las pasadas también, en las que brilló por su ausencia.

De la campaña de su candidato a la gubernatura, Gerardo Sánchez, muy poco qué contar.

El PRI decidirá si dejar a Santiago a terminar lo que empezó, y después del 1 de julio volver a empezar.

León y la reelección

Héctor López Santillana se alista a pedir el voto. A diferencia de hace tres años podrá tomar ventaja y presumir obras y acciones del trienio, pero también tendrá que dar la cara a las promesas incumplidas.

En el PAN Guanajuato, pero sobre todo desde Palacio de Gobierno y el candidato Diego Sinhué, pusieron sobre la balanza más de una vez lo que significaba Héctor en campaña vs. tema violencia, pero creen que, ante la cómoda ventaja que les dan sus números iniciales, lo pueda sortear sin bronca.

Repetirán en campaña que es un fenómeno estatal y nacional de múltiples causas y responsabilidades compartidas por los tres órdenes de Gobierno (Municipal, Estatal y Federal), los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y que ellos están haciendo su parte. Aunque ahí es precisamente en donde la ciudadanía saldrá a exigirles respuestas ¿qué resultados tienen en la prevención de los delitos?

¿Es hoy la de León una mejor Policía en cantidad, capacidad, tecnología, inteligencia? Es el debate...

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI de enero reporta que en León el 77.1% considera que vivir en su ciudad es inseguro, mayor al promedio nacional que es de 75.9%.

Entre las 58 localidades medidas la ciudad zapatera está digamos a media tabla. Muy lejos de los niveles de donde se sienten más seguros, como son: Mérida donde sólo 29.1% está intranquilo, Puerto Vallarta, Saltillo, Piedras Negras, San Francisco de Campeche y Durango. También están mejor en Aguascalientes (58.6%), Querétaro (60.7%), Pachuca (63.4%), Morelia (73.6%), Guadalajara (71.5%).

Y con peor percepción que León están 29 regiones: Mexicali, Tijuana, La Paz, Ciudad del Carmen, Colima, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Chihuahua, las cuatro regiones de Ciudad de México, Acapulco, Chilpancingo, Ixtapa, Toluca, Ecatepec, Ciudad Neza, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Tepic, Oaxaca, Cancún, San Luis Potosí, Villahermosa, Reynosa, Veracruz, Coatzacoalcos, Zacatecas y Fresnillo.

En los datos fríos de los homicidios dolosos las carpetas de investigación se dispararon de 151 en el año 2015, a 186 en el 2016 y hasta las 333 el año pasado, es decir un ¡121% más! de 2015 a 2017, según los datos que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.